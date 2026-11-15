Bordado Madeira da Bordal na mesa de jantar de gala no Palácio Nacional da Ajuda

O Bordado da Madeira, da Bordal, fez parte de uma mesa especialmente concebida para o jantar de gala do Treasures, um evento internacional organizado pelo Museu do Tesouro Real. O evento decorreu no passado dia 13 de Novembro e contou ainda com porcelana e os cristais da Vista Alegre e as pratas da Leitão & Irmão.

Esta foi uma forma de valorizar a tradição, a criatividade e a riqueza do património artesanal português. Quanto ao Treasures, é um encontro bienal internacional que reúne especialistas de referência nas áreas do património, da joalharia e das artes decorativas, provenientes de diferentes partes do mundo, incluindo a Índia, o Brasil e vários países europeus.

"A realização do jantar de gala coincidiu com a abertura de novas salas do Palácio Nacional da Ajuda, conferindo um significado acrescido a este encontro internacional, realizado num dos espaços patrimoniais mais emblemáticos do país", aponta nota à imprensa, emitida pela Bordal.

Acreditamos muito na força das parcerias e na capacidade de diferentes empresas portuguesas criarem algo especial em conjunto. Foi um enorme orgulho reunir a Vista Alegre e a Leitão & Irmão neste projeto e levar o Bordado Madeira a um espaço tão emblemático como o Palácio Nacional da Ajuda, perante especialistas de várias partes do mundo. Susana Vacas, CEO da Bordal

A presença da Bordal neste encontro "reforça a importância da colaboração entre empresas e instituições na valorização e divulgação do património artesanal português, demonstrando a capacidade de unir tradição, criatividade e contemporaneidade".