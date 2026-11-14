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Sismo de magnitude 2,9 a norte da Madeira

Abalo foi registado ao início da madrugada, a cerca de 300 quilómetros do Funchal

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imagem IPMA

Um sismo de magnitude 2,9 na escala de Richter foi registado às 00h20m31s desta madrugada, com epicentro a cerca de 300 quilómetros a norte do Funchal, na região Madeira-Tore.

O epicentro localizou-se numa zona de relevo submarino conhecida como Madeira-Tore, uma extensa elevação do fundo oceânico no Atlântico, caracterizada pela presença de montes submarinos e estruturas de origem vulcânica.

De acordo com os dados divulgados, o abalo ocorreu a uma profundidade de 15 quilómetros.

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