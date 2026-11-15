9.ª edição do ‘Madeira 7 Talks’ esta tarde no Design Center Nini Andrade Silva

O Design Center Nini Andrade Silva acolhe, esta tarde, a partir das 14 horas, a 9.ª edição do ‘Madeira 7 Talks’, um evento que vai contar com a participação de várias caras conhecidas do público madeirense.

Na edição deste ano os oradores confirmados são Alberto João Jardim, Rita Aleluia, Xavier Agrela, José Manuel Rodrigues, Paula Ornelas, Bernardo Trindade e Ricardo Sousa.

Outros destaques da agenda

13h00 - CDS-PP Funchal promove um almoço-debate subordinado ao tema ‘Que futuro queremos?’, no Centro Cívico de Santo António

18h00 – Eucaristia solene do Dia Mundial dos Pobres, instituído pelo Papa Francisco em 2016. Cerimónia presidida pelo Bispo do Funchal na Sé do Funchal.

Efemérides

1492 - O navegador Cristóvão Colombo anota, no seu diário de bordo, o uso do tabaco entre os índios.

1836 -- O Conservatório de Música de Lisboa, fundado em 1835, é incorporado no Conservatório Geral.

1853 -- Morre, aos 34 anos, D. Maria II de Portugal.

1889 - Pedro II do Brasil abdica. É proclamada a República.

1899 -- Morre, com 36 anos, Luís da Câmara Pestana, médico higienista e professor universitário que se destacou como um dos pioneiros da bacteriologia. Cria em 1892 o Instituto Bacteriológico de Lisboa.

1920 - A assembleia da Liga das Nações realiza a primeira reunião em Genebra, Suíça.

1924 - Desaparece, no Mar do Norte, o aviador português Sacadura Cabral.

1926 - Começam as emissões da norte-americana NBC, com uma rede de 27 estações de rádio.

1969 - Perto de meio milhão de pessoas manifestam-se em Washington, Estados Unidos, contra a Guerra do Vietname.

1976 - Guerra Civil no Líbano. O exército sírio assume o controlo total de Beirute.

- Morre, com 72 anos, o ator francês Jean Gabin.

1977 - Israel convida o Presidente egípcio, Anwar Sadat, a visitar Jerusalém e falar no Parlamento israelita.

1980 - O Papa João Paulo II, reafirma a condenação da Igreja Católica ao divórcio, aborto e das relações sexuais pré-conjugais, numa comunicação em Colónia, RFA.

1984 - O sínodo geral da Igreja anglicana aprova a moção que prevê a entrada de mulheres no sacerdócio.

1985 - Francisco Salgado Zenha candidata-se à Presidência da República.

1986 - As primeiras eleições nacionais no Brasil consagram o termo de 25 anos de regime militar.

1989 - Primeiras eleições presidenciais diretas, no Brasil, levam à segunda volta os candidatos Collor de Mello e Lula da Silva.

1991 - O historiador Vitorino Magalhães Godinho recebe, em Berna, Suíça, o Prémio Internacional Balzan, pela obra "Os Descobrimentos Portugueses".

1995 - Jorge Sampaio formaliza a candidatura à Presidência da República e renuncia à presidência da Câmara de Lisboa.

2002 - Hu Jintao sucede a Jiang Zemin na liderança do Partido Comunista Chinês.

2003 - O jornalista português Carlos Raleiras é "largado" pelos seus raptores na autoestrada para Bassorá, perto da fronteira com o Kuwait.

- O administrador norte-americano do Iraque, Paul Bremer, e o Conselho de Governo definem o calendário para a transmissão de poderes: constituição de um governo provisório até Junho de 2004.

- Dois atentados a duas sinagogas, em Istambul, Turquia, causam a morte de 20 pessoas e cerca de 200 feridos.

- É inaugurado o Estádio Mário Duarte, em Aveiro.

2004 - O Presidente norte-americano, George W. Bush, aceita a demissão do secretário de Estado, Colin Powell, e dos secretários da Energia, Spencer Abraham, da Educação, Rod Paige, e da Agricultura, Ann Veneman.

- Morre, com 89 anos, Alberto Abecasis Manzanares, engenheiro, responsável pelo Plano de Desenvolvimento do Vale do Zambeze, da barragem de Cahora-Bassa em Moçambique.

2005 - O Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias condena Portugal por incumprimento de disposições comunitárias sobre a qualidade da água para consumo no período 1999-2000.

- O Senado norte-americano aprova uma emenda que permite aos presos detidos na base naval de Guantanamo, em Cuba, condenados por tribunais militares especiais, apelar para tribunais civis federais. A moção, resulta de um compromisso entre republicanos e democratas, alcançada segunda-feira à noite, foi aprovada por 89 votos contra 14.

2006 - Os juízes do Tribunal Constitucional aprovam, pela diferença mínima de um voto, a pergunta para o referendo sobre a interrupção voluntária da gravidez.

- A Lei das Finanças Regionais é aprovada na generalidade com os votos a favor do PS, os votos contra do PSD, PCP, Bloco de Esquerda e Verdes e a abstenção do CDS-PP.

2007 - O ciclone Sidr, com ventos com mais de 240 quilómetros/hora, atinge a costa Sul do Bangladesh e provoca mais de 3.400 mortos, mas a Sociedade do Crescente Vermelho estima em cerca de 10.000 o número de vítimas mortais.

- A Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) aprova uma resolução impulsionada pela União Europeia que, pela primeira vez, exorta à declaração de uma moratória internacional na aplicação da pena de morte.

2008 -- Morre, aos 96 anos, a soprano alemã Christel Goltz. Manteve durante a sua carreira uma forte ligação à Ópera de Viena, onde começou nos anos 40, mas também cantou em Nova Iorque, Milão, Londres, Paris, Zurique e Buenos Aires.

- Morre, aos 71 anos, o realizador Carlos da Silva, que co-realizou o filme "Mortinho por chegar a casa".

2010 - Défice grego revisto em alta para 15,4%. De acordo com os novos valores do Eurostat, a Grécia passou a ser o país europeu que em 2009 teve o maior défice orçamental, ultrapassando os 14,4% da Irlanda, e o que exibiu simultaneamente a mais elevada dívida pública, que fica agora acima do "recorde" de 116% de Itália.

2011 - O Parlamento Europeu aprova em Estrasburgo um regulamento inédito com vista a limitar a especulação sobre a dívida soberana, através do endurecimento das regras sobre as vendas a descoberto e os chamados "credit default swaps", vulgo CDS.

2012 -- O vice-presidente chinês, Xi Jinping, é eleito secretário-geral do Partido Comunista Chinês.

- O ex-administrador do Supremo Tribunal de Justiça Ricardo Campos e Cunha é condenado a nove anos de prisão efetiva por peculato e falsificação de documentos, por decisão do Tribunal Criminal de Lisboa.

2013 -- Morre, aos 94 anos, Glafcos Clérides, antigo Presidente de Chipre.

2014 - Pablo Iglesias é eleito secretário-geral do partido espanhol Podemos.

- Morre, com 75 anos, José Casanova, dirigente comunista, diretor do jornal "Avante!" entre 1997 e 2014.

2015 -- Morre, aos 94 anos, Bruno Giovanni Lonati, italiano e ex-resistente que reclamou ter executado o ditador Benito Mussolini em 1945.

2016 - Um tribunal de recurso egípcio anula a condenação à pena de morte do antigo Presidente islamita, Mohamed Morsi, e ordena um novo julgamento num tribunal criminal.

- A jornalista Pilar del Rio vence Prémio Luso-Espanhol de Arte e Cultura 2016, pelo seu trabalho "como fundadora e presidente da Fundação José Saramago, dedicada à defesa dos Direitos Humanos".

2018 - Ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, e Mustafá, líder da claque sportinguista Juventude Leonina, saem em liberdade e ficam sujeitos a apresentações diárias às autoridades, no âmbito da investigação ao ataque à academia de Alcochete.

2019 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o aumento salário mínimo nacional para 635 euros em 2020.

- O presidente do grupo parlamentar da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), Adalberto da Costa Júnior, vence a corrida à liderança do partido angolano, sucedendo a Isaías Samakuva.

2020 - O filme português "A metamorfose dos pássaros", de Catarina Vasconcelos, é duplamente premiado no Festival New Horizons, na Polónia, ao vencer o Grande Prémio e o Prémio do Público.

- O piloto britânico Lewis Hamilton (Mercedes) conquista o sétimo título mundial de Fórmula 1 da sua carreira, ao vencer o Grande Prémio da Turquia, 14.ª prova da temporada, chegando às 94 vitórias, um novo máximo da modalidade.

- Os irmãos Ivo e Rui Oliveira conquistam a medalha de prata a Portugal na prova de madison no último dia dos Europeus de ciclismo de pista, que decorreram em Plovdiv, Bulgária.

- O piloto espanhol Joan Mir (Suzuki), de 23 anos, sagra-se campeão mundial de MotoGP pela primeira vez, ao terminar o Grande Prémio da Comunidade Valenciana, em Valência, Espanha, na sétima posição, atrás do português Miguel Oliveira (KTM).

- Morre, aos 72 anos, Raymond Clemence, antigo guarda-redes internacional inglês que fez sucesso nas equipas do Liverpool e do Tottenham.

- Morre, aos 73 anos, Luís Macedo, coronel, capitão de Abril, fez parte do Conselho da Revolução e da Comissão Coordenadora do Movimento dos Capitães.

2021 -- Morre, com 76 anos, Rui Borges Santos Silva, capitão de Abril, comandou o esquadrão de reconhecimento para a tomada e ocupação do Terreiro do Paço na Revolução dos Cravos. Em 2006, é condecorado pelo Presidente da República Jorge Sampaio com o grau de Grande-Oficial da Ordem da Liberdade.

2022 - O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apresenta ao G20 um plano de paz de 10 pontos, que inclui, entre outras condições, libertação de prisioneiros, recuperação da integridade territorial da Ucrânia, retirada das tropas russas e cessação das hostilidades.

- Um míssil cai na Polónia, um país da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), e mata duas pessoas. Kiev diz tratar-se de míssil russo, Moscovo desmente e fala em provocação.

- Morre, aos 92 anos, Maria Adelina Duarte, atriz, com um percurso artístico de mais de 40 anos, destacou-se na opereta e no do teatro de revista, passou pelo parque Mayer, Teatro Villaret e Teatro Sá da Bandeira entre muitos outros.

- Morre, com 73 anos, Luiz Antônio Fleury Filho, politico brasileiro, foi governador de São Paulo entre 1991 e 1994, mandato que foi marcado pelo escândalo do Carandiru, o mais grave massacre prisional do país, onde foram abatidos a tiro 111 reclusos.

2023 -- O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) aprova uma resolução que "apela a pausas e corredores humanitários extensos e urgentes durante um número suficiente de dias" para permitir a entrega de ajuda humanitária aos civis em toda a Faixa de Gaza. A resolução, da autoria de Malta, recebeu 12 votos a favor e três abstenções Estados Unidos, Reino Unido e Rússia.

2024 - O chanceler alemão, Olaf Scholz, insta o Presidente russo, Vladimir Putin, a retirar as tropas da Ucrânia e negociar com Kiev, Ucrânia, na primeira conversa telefónica que mantiveram em quase dois anos.

- Morre, aos 91 anos, Celeste Caeiro, conhecida como a Celeste dos Cravos, a mulher que transformou o cravo no símbolo do 25 de Abril de 1974.

- Morre, aos 58 anos, Pedro Guerra, jornalista, foi assessor do antigo ministro da Defesa, Paulo Portas.

2025 - Morre, aos 90 anos, Manuel Paula Dias, cineasta, filmou sobretudo nas décadas de 1960 e 1970. Autor do documentário "Sal, Duro Sal".

Não há mais metafísica no mundo senão chocolates... As religiões todas não ensinam mais que a confeitaria Fernando Pessoa/ Álvaro de Campos (1888-1935), poeta português

Este é o tricentésimo vigésimo dia do ano. Faltam 46 dias para o termo de 2026.