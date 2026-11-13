Madeira recebe amanhã dois eventos dedicados ao atletismo

A Madeira recebe amanhã, sábado, 14 de Novembro, duas iniciativas dedicadas ao atletismo e à promoção da actividade física, com propostas dirigidas tanto à população em geral como aos atletas federados e aos escalões de formação, em organizações da Associação de Atletismo da Madeira.

No Funchal, realiza-se a Corrida dos Homens, uma iniciativa sem carácter competitivo e aberta a toda a população. A concentração está marcada para as 19h00, na Rua do Aljube, junto à Sé, estando a partida prevista para as 20h00.

O percurso, com aproximadamente 1,3 quilómetros, passa pelas ruas dos Ferreiros, do Castanheiro, de São Pedro, das Pretas, da Carreira e de São Francisco, seguindo depois pela Avenida Arriaga, com a meta instalada junto à Sé do Funchal.

Os participantes podem completar o trajecto a correr, a marchar ou simplesmente a andar, numa iniciativa que pretende promover o convívio, a inclusão e a adopção de hábitos de vida saudáveis.

Corta-mato no Porto da Cruz

Também amanhã, o Chão das Feiteiras, no Porto da Cruz, recebe os Campeonatos Regionais de Corta-Mato dos escalões Sub-18, Sub-20 e Absolutos, integrados na Taça da Madeira. O evento tinha sido adiado uma semana por causa do temporal Charles.

O programa inclui igualmente o Viva o Corta-Mato, destinado aos escalões Sub-14 e Sub-16, proporcionando aos atletas mais jovens a oportunidade de participar numa jornada dedicada à disciplina.

As duas iniciativas colocam o atletismo em destaque na Região, conjugando uma actividade de participação comunitária no centro do Funchal com uma jornada competitiva que envolve diferentes escalões do atletismo regional.