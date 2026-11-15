Domingo com aguaceiros nas terras altas da Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que este domingo conte com céu com períodos de muita nebulosidade, bem como com aguaceiros fracos e dispersos, mais prováveis nas terras altas.

O vento soprará fraco (inferior a 15 km/h), temporariamente fraco a moderado (até 25 km/h) de oeste/sudoeste a partir da tarde.

No Funchal, o céu apresentará períodos de muita nebulosidade e possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos.

ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de noroeste com 1 a 2 metros.

Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1 metro.

Temperatura da água do mar: 22/23 ºC