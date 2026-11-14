Madalena Fernandes e Francisca Marote no qualifying do W50 Madeira Ladies Open
As madeirenses Francisca Marote e Madalena Fernandes vão estar no qualifying do W50 Madeira Ladies Open, prova pontuável para o circuito World Tennis Tour e que reúne na Madeira algumas tenistas internacionais.
"As duas madeirenses são protagonistas de uma participação que assume particular significado por lhes proporcionar a oportunidade de competir em casa, num torneio internacional de importante dimensão no calendário do ténis feminino", aponta a organização.
Madalena Fernandes vai defrontar a neerlandesa Emma Van Poppel enquanto Francisca Marote terá como primeira adversária a checa Barbora Michalkova. Às madeirenses juntam-se ainda as portuguesas Beatriz Angélico, Giulia Pereira de Aguiar, Madalena Sousa e Mila Sequeira.
Beatriz Angélico terá pela frente a eslovena Kristina Novak, Giulia Pereira de Aguiar defrontará a suíça Stefaniya Pushkar, Madalena Sousa mede forças com a espanhola Alba Rey Garcia e Mila Sequeira terá como adversária a italiana Carlotta Moccia.