Alberto Costa estreia-se a titular por Portugal na recepção à Dinamarca

O futebolista Alberto Costa estreia-se hoje pela seleção portuguesa, integrando o 'onze' inicial na receção à Dinamarca, na quinta jornada do Grupo A4 da Liga das Nações, num encontro em que os lusos podem assegurar o primeiro lugar.

O lateral direito do FC Porto, chamado pela primeira vez à seleção principal, é a principal novidade nas escolhas do selecionador Jorge Jesus, que não pode contar com João Cancelo, devido a castigo por acumulação de cartões amarelos, e aposta em Diogo Dalot para ocupar o lado esquerdo da defesa, na ausência do lesionado Nuno Mendes.

Além de Cancelo, ficam de fora da ficha de jogo Gonçalo Inácio, Mateus Fernandes e Gustavo Varela, numa partida em que Portugal procura prolongar o percurso totalmente vitorioso na competição.

Na baliza mantém-se Diogo Costa, com Alberto Costa a juntar-se a Rúben Dias, Renato Veiga e Diogo Dalot no setor defensivo, enquanto Rúben Neves e Vitinha formam a dupla de médios.

No ataque, Pedro Neto surge no corredor direito, Bruno Fernandes parte da esquerda e João Félix atua no apoio ao ponta de lança Gonçalo Ramos.

Quanto à Dinamarca, o selecionador Brian Riemer aposta em Hermansen na baliza, com Bah, Provstgaard, Andersen e Maehle na defesa, enquanto Hjulmand, Hojbjerg e Damsgaard integram o meio-campo, atrás do trio ofensivo formado por Daramy, Hojlund e Isaksen.

Portugal, já apurado para os quartos de final e com quatro vitórias em outros tantos encontros, precisa apenas de um empate para assegurar o primeiro lugar do Grupo A4 e o estatuto de cabeça de série na próxima fase.

O encontro da quinta e penúltima jornada da fase de grupos da Liga das Nações tem início às 19:45, em Braga, com arbitragem de Rade Obrenovic, da Eslovénia.