Madeira Andebol SAD segue em frente na Europa

O Madeira Andebol SAD garantiu há instante o passaporte para os oitavos-de-final da Taça Europeia EHF em andfebol feminino (EHF European Cup) ao vencer as italianas do SSV Brixen por 26-19 (15-12 ao intervalo) em jogo da segunda mão da terceira eliminatória.

Com casa cheia no Pavilhão da Bartolomeu Perestrelo, as madeirenses vinham de uma desvantagem de uma bola do jogo da primeira mão, realizado em Itália, mas conseguiram ser superiores a um adversário que apenas incomodou no início do jogo de hoje, quando estiveram empatados a a duas bolas. A partir daqui o conjunto orientado por Artur Rodrigues dominou a seu belo prazer e depois de ir para o intervalo a vencer por 15-12, ‘acelerou’ na segunda parte para vencer o jogo e consequentemente seguir em frente na ‘Europa’ com um resultado final favorável de 26-19.

Helen Beatriz Henrique com nove golos foi a figura da SAD madeirense ao apontar nove golos, mas há também há que destacar a guarda-redes da equipa insular, Mariana Silva que teve uma eficácia de 58,33%.