A Câmara Municipal de Câmara de Lobos promove, no próximo dia 12 de Novembro de 2026, pelas 15h00, no auditório da Casa da Cultura de Câmara de Lobos, a cerimónia de lançamento do livro que reúne os textos vencedores da 6.ª edição do Prémio Literário João Augusto d’Ornelas, ocasião que será igualmente marcada pela entrega dos respectivos prémios aos autores distinguidos.

O Prémio Literário João Augusto d’Ornelas constitui uma iniciativa de valorização da criação literária, destinada a incentivar a escrita e a reconhecer o talento de autores, contribuindo para a promoção da literatura e para o enriquecimento da vida cultural do concelho.

Segundo nota à imprensa, a cerimónia contará com a presença dos autores distinguidos, dos membros do júri, Nuno Barros e Carlos Barradas, bem como de uma turma da Escola Profissional Dr. Sérgio Teixeira e de um grupo representativo dos centros comunitários do município, reforçando a importância do envolvimento da comunidade na promoção da leitura e da literatura.

Nesta edição, o júri distinguiu três contos, que se destacaram pela originalidade das narrativas e pela diversidade das abordagens literárias.

O 1.º prémio foi atribuído ao conto 'O Retornado', da autoria de Alexandre Monteiro, residente em São Pedro do Estoril. A obra destacou-se pelo seu carácter envolvente e pela forma criativa e imaginativa como explora o ato de contar uma história através de uma narrativa temporalmente invertida. O júri salientou ainda o paralelismo com a obra O Estranho Caso de Benjamin Button, recriado e adaptado a uma realidade de matriz regional.

O 2.º prémio distinguiu o conto 'A Biblioteca dos Bêbados', de Joana da Silva Neves, natural de Coimbra. Segundo o júri, a obra evidencia-se pela leveza da escrita, pelo sentido de humor e pela imaginação particularmente original, características que conferem ao texto um registo literário distinto.

Por sua vez, o 3.º prémio foi atribuído ao conto 'A Garrafa de 1895', de Sebastião Alves, natural de Lisboa. A narrativa parte de uma garrafa de vinho Madeira para desenvolver um conjunto de peripécias que conduzem o leitor a um desfecho inesperado, destacando-se pela simplicidade da sua construção narrativa.

Com esta iniciativa, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos pretende continuar a afirmar a cultura como um eixo fundamental de desenvolvimento local, promovendo a criação literária, incentivando novos talentos e proporcionando à população oportunidades de contacto com os livros e de aproximação ao universo da leitura.