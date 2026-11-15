UGT preocupada com abrandamento dos salários e insiste em revisitar acordo de Concertação Social

A UGT manifestou-se ontem preocupada com o abrandamento dos salários e insiste na necessidade de revisitar o acordo tripartido de valorização salarial assinado em Concertação Social, argumentando que os ganhos de poder de compra "continuam limitados pela inflação".

"A UGT manifesta preocupação com o abrandamento do crescimento dos salários reais, num contexto económico marcado pela persistência de pressões sobre o custo de vida e pela incerteza quanto à evolução da economia", refere a central sindical liderada por Mário Mourão, em comunicado ontem divulgado.

Os dados divulgados na sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) revelam que a remuneração bruta mensal média por trabalhador aumentou 4,9% para 1.696 euros no terceiro trimestre, face ao mesmo período de 2025.

Contudo, em termos reais, isto é, considerando a inflação, a remuneração bruta total mensal média subiu 1,5%, o que, segundo o Jornal de Negócios, constitui o ritmo mais baixo em três anos.

Para a UGT, estes dados reforçam "a necessidade de revisitar os acordos de rendimentos celebrados em sede de Concertação Social", dado que, "apesar da evolução positiva, os ganhos de poder de compra continuam limitados pela inflação e pelo peso crescente das despesas essenciais nos orçamentos familiares", argumenta.

A central sindical sublinha que "os valores médios não refletem a realidade de muitos trabalhadores, que continuam a auferir salários baixos", e considera "fundamental reavaliar o acordo tripartido em vigor, "à luz da atual conjuntura económica e da evolução do mercado de trabalho".

Lamentando que o Governo não tenha, até ao momento, "demonstrado a necessária sensibilidade para esta questão", a UGT reitera que "os salariais acordados devem constituir um ponto de partida para a negociação coletiva e não um limite à valorização salarial".

"O aumento do salário mínimo nacional deve ser acompanhado pela atualização dos restantes salários, evitando a compressão salarial e assegurando o reconhecimento das qualificações e da experiência profissional", acrescenta, insistindo na importância de retomar esta discussão.

"A valorização dos salários, a recuperação do poder de compra e o reforço da contratação coletiva devem continuar a ser prioridades da política económica e social, com resultados concretos para os trabalhadores e as suas famílias", remata.

No relatório que acompanha a proposta de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), o Governo assume que "elevará o salário mínimo (RMMG) para os 970 euros", tal como previsto no acordo assinado com a UGT e as quatro confederações empresariais em outubro de 2024, em sede de Concertação Social.

O salário mínimo nacional, que está atualmente fixado nos 920 euros, é definido por portaria do Governo, após ouvidos os parceiros sociais.

As centrais sindicais têm vindo a defender um aumento acima da meta acordada, argumentando, nomeadamente, que a inflação está acima do esperado.

A CGTP defendeu que a retribuição mínima garantida suba para 1.100 euros no próximo ano, enquanto a UGT reivindica que fique acima dos 1.000 euros.

Ao mesmo tempo, a central sindical liderada por Mário Mourão defende que o referencial para o aumento global dos salários (discutidos em negociação coletiva) seja de 5,5% em 2027, acima dos 4,5% previstos no acordo assinado entre UGT, confederações empresariais e Governo.

As confederações empresariais, por sua vez, afirmaram que não veem razões "plausíveis" para avançar com um reforço do acordo, nomeadamente ao nível do salário mínimo nacional, argumentando que há medidas que ainda não foram cumpridas.

Da parte do Governo, a ministra do Trabalho tem vindo a reiterar que o executivo "cumpre aquilo que assina nos acordos", pelo que os 970 euros em 2027 "é o que está em cima da mesa".