Custo do trabalho na Madeira aumenta 7% num ano

O Índice de Custo do Trabalho (ICT) na Região Autónoma da Madeira aumentou 7% no 3.º trimestre de 2026, em comparação com o mesmo período do ano passado. A subida regional superou a média nacional, que se fixou nos 5,3%, segundo os dados divulgados hoje pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

A evolução do indicador na Região resulta do aumento das duas principais componentes. Os custos salariais por hora efectivamente trabalhada cresceram 7%, enquanto os outros custos, de natureza não salarial, registaram uma subida de 7,1%.

Na componente salarial estão incluídos o salário base, prémios e subsídios regulares e irregulares, pagamentos por trabalho extraordinário e remunerações em géneros. Já os outros custos abrangem indemnizações por despedimento, contribuições patronais para a Segurança Social, seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais, bem como outros encargos convencionais, contratuais e facultativos, incluindo seguros de saúde e prestações sociais.

De acordo com a DREM, o aumento homólogo do ICT na Madeira é explicado pelo acréscimo dos custos médios por trabalhador e pela diminuição do número de horas efectivamente trabalhadas por trabalhador.

A nível nacional, tanto os custos salariais como os outros custos aumentaram 5,3% face ao 3.º trimestre de 2025, abaixo dos valores registados na Região.