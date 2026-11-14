Um novo 7 para eternizar o 7 de Cristiano Ronaldo

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou hoje, através de um comunicado publicado no seu site oficial, uma alteração ao design gráfico do número 7 da camisola da Seleção Nacional, a partir do encontro desta noite frente à Dinamarca, referente à 5.ª jornada da Liga das Nações.

A mudança pretende assinalar e eternizar o legado de Cristiano Ronaldo, que durante tantos anos vestiu o número 7 ao serviço de Portugal, associando-o a algumas das páginas mais marcantes da história do futebol nacional.

A partir de hoje, a camisola 7 terá uma nova identidade gráfica, enquanto o anterior desenho ficará reservado como símbolo de uma história feita de conquistas, memórias e emoções que permanecerão para sempre ligadas ao capitão da Seleção das Quinas.

«Porque há histórias, memórias, conquistas e emoções que ficarão para sempre ligadas a Cristiano Ronaldo», sublinha a FPF na nota publicada, terminando com uma mensagem de agradecimento ao internacional português: «Obrigado Cristiano!»