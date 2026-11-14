Braga homenageia Cristiano Ronaldo com coreografia

Os espetadores que enchem o Estádio Municipal de Braga homenagearam hoje Cristiano Ronaldo com uma coreografia a agradecer os 23 anos na seleção portuguesa de futebol e a considerá-lo o melhor jogador de sempre, com a inscrição 'GOAT'.

Instantes antes do apito inicial do jogo entre Portugal e Dinamarca, referente à quinta e penúltima jornada do Grupo A4 da Liga das Nações, os adeptos localizados na bancada nascente exibiram cartolinas verdes, vermelhas e brancas, com a inscrição "Ronaldo GOAT", numa alusão à expressão inglesa 'greatest of all time', que significa o melhor jogador de sempre em português.

Além das cartolinas, foi descerrada uma tarja com a mensagem "obrigado, capitão", ornamentada com várias fotografias do avançado, de 41 anos, referente a alguns dos momentos mais marcantes da sua carreira.

A cumprir o primeiro jogo após o avançado ter anunciado a sua retirada da seleção em 05 de novembro, a equipa das 'quinas' entrou no relvado com camisolas que ostentavam o nome de Cristiano Ronaldo e o número 7, tal como as crianças que acompanhavam os jogadores, numa iniciativa da Federação Portuguesa de Futebol.

Após o início do encontro, o Estádio Municipal de Braga irrompeu numa salva de palmas ao avançado do Al-Nassr, que representou também Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus, quando o cronómetro assinalou o minuto sete, antes de começar a entoar o nome do jogador madeirense.

Recordista de internacionalizações entre 2003 e 2026, com 234, e de golos, com 146, no calendário das seleções nacionais, Cristiano Ronaldo venceu o Euro2016, em França, bem como duas edições da Liga das Nações, em 2019 e 2025, depois de ser ter tornado vice-campeão europeu no Euro2004, realizado em Portugal.

O madeirense cumpriu o último jogo com a camisola das 'quinas' em 24 de setembro, no triunfo sobre o País de Gales (1-0), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na ronda inaugural do Grupo A4 da Liga das Nações.

No dia 30 de setembro, o avançado abandonou o estágio da seleção portuguesa na véspera da partida frente à Dinamarca, da Liga das Nações, em Copenhaga, no início do ciclo de Jorge Jesus no comando técnico da seleção.

Ronaldo, que foi titular com o País de Gales e suplente não utilizado com a Noruega, revelou que Jesus lhe faltou à palavra mais do que uma vez e que por isso decidiu abandonar o estágio por iniciativa própria, decisão que lhe custou um castigo de 30 dias, já cumprido, e uma multa de 255 euros.