Noruega vence Gales e sai do último lugar no grupo de Portugal

A Noruega saiu hoje do último lugar do Grupo A4 da Liga das Nações de futebol, liderado por Portugal, ao vencer na receção ao País de Gales (3-1), próximo adversário dos lusos, na quinta e penúltima jornada.

Em Oslo, Antonio Nusa (59 minutos), o recém-entrado Andreas Schjelderup (68), do Benfica, e Erling Haaland (88), de penálti, marcaram os golos dos nórdicos, que vinham de três derrotas, duas das quais diante de Portugal, ambas por 2-1, e ganharam pela segunda vez na competição.

Haaland soma agora 23 golos em 21 jogos na história da Liga das Nações, da qual é o melhor marcador, tendo o suplente David Brooks (79 minutos) reduzido a favor dos britânicos, derrotados pela segunda ronda consecutiva.

A Noruega assumiu provisoriamente a vice-liderança da 'poule' e passou a contabilizar os mesmos seis pontos da Dinamarca, terceira classificada, que visita Portugal, detentor do troféu e já apurado para os quartos de final com um pleno de quatro vitórias e 12 pontos, a partir das 19:45, em Braga.

O País de Gales desceu à última posição, com três, e receberá os lusos na terça-feira, em Cardiff, no fecho da fase de grupos, já sem hipóteses de aceder à próxima ronda da mais recente prova europeia de seleções, destinada aos dois primeiros colocados das quatro 'poules' da Liga A.

A um empate de assegurar o topo do Grupo A4 e o estatuto de cabeça de série no sorteio dos 'quartos', Portugal disputa nesta pausa internacional os primeiros jogos desde que o avançado e capitão Cristiano Ronaldo anunciou a despedida da seleção principal lusa, após recordes mundiais de 234 internacionalizações e 146 golos, intercalados pelas conquistas do Euro2016 e das Ligas das Nações de 2019 e 2025 em 23 anos.

Os dois lanternas-vermelhas menos pontuados no escalão principal da Liga das Nações descem diretamente à Liga B, enquanto os dois piores terceiros e os dois melhores quartos vão disputar play-offs de permanência a duas mãos com os quatro 'vices' do segundo patamar em março de 2027, mês em que Portugal jogará os 'quartos', também em duplo embate.