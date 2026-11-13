Nove escolas da Madeira aderem à 16.ª edição da Escola Electrão

Nove estabelecimentos de ensino da Madeira estão inscritos na 16.ª edição da campanha Escola Electrão, que arrancou no início do ano lectivo de 2026/2027. A iniciativa fica também marcada pelo lançamento de um novo portal digital, que disponibiliza conteúdos interactivos para alunos e recursos pedagógicos de apoio aos professores sobre reciclagem de pilhas, baterias, equipamentos eléctricos e embalagens.

A plataforma reúne materiais dirigidos aos vários níveis de ensino, desde o pré-escolar ao secundário, incluindo jogos educativos, vídeos, perguntas e respostas sobre reciclagem e conteúdos sobre os processos de tratamento e valorização de resíduos. Integra ainda o documentário do Electrão 'Para Onde Vai a Reciclagem?' e informação destinada a esclarecer mitos associados à separação e reciclagem.

"Queremos disponibilizar às escolas ferramentas cada vez mais acessíveis, dinâmicas e alinhadas com os desafios da educação ambiental. O novo portal da Escola Electrão permite complementar o trabalho desenvolvido em contexto escolar e criar novas oportunidades de aprendizagem sobre economia circular", afirma Ricardo Furtado, director-geral de Eléctricos e Pilhas do Electrão, citado em comunicado.

A campanha conta já com cerca de 600 escolas inscritas em todo o país. Na Madeira, participam a Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar da Lourencinha, a Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar da Marinheira, a Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar das Figueirinhas, a Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar do Lombo de São João e São Paulo, a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos, a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniço, a Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade, a Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira e a Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes. Oito destes estabelecimentos dispõem de pontos de recolha abertos à comunidade.

Até ao final do primeiro período lectivo, estão também a decorrer três desafios nacionais dirigidos às escolas participantes. Dois estão associados ao Dia Internacional dos Resíduos Eléctricos e procuram sensibilizar os alunos para a separação e reciclagem de equipamentos em fim de vida, com particular atenção à chamada 'fast tech', ou tecnologia de consumo rápido.

O terceiro desafio está ligado à Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, que decorre de 21 a 29 de Novembro, e pretende promover a redução da produção de resíduos e hábitos de consumo mais sustentáveis. Os autores dos melhores trabalhos serão distinguidos com cheques-prenda de 50 euros.

A partir de Janeiro, a equipa do Electrão realizará ainda 30 acções de sensibilização em escolas dos distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Faro, Leiria, Porto e Viseu. Estão igualmente previstas iniciativas 'Electrão Open Day', com visitas a unidades de reciclagem, em colaboração com parceiros da entidade.

A campanha mantém também um sistema de recompensa pela entrega de resíduos. Por cada 100 quilos de pilhas, 100 quilos de lâmpadas ou 1.000 quilos de equipamentos eléctricos usados recolhidos, as escolas recebem um cheque-prenda de 75 euros.

Ao longo das 15 edições anteriores, a Escola Electrão contribuiu para a recolha de mais de 7.850 toneladas de resíduos, envolvendo milhares de alunos e professores em actividades de sensibilização ambiental. As escolas interessadas em participar podem efectuar a inscrição através do portal do Electrão.