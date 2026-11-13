Posto Emissor do Funchal apresenta 32.ª edição do Almanaque a 16 de Novembro

O Posto Emissor do Funchal (PEF) apresenta na próxima segunda-feira, 16 de Novembro, a 32.ª edição do "Almanaque PEF", numa sessão marcada para as 18 horas, no Museu de Arte Sacra do Funchal.

A apresentação conta com a presença do Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, da coordenadora da publicação, Graça Alves, e de representantes de diversas entidades públicas e privadas.

A edição de 2027 tem como tema central a evolução da marca PEF nos últimos anos, com destaque para a inovação e a proximidade à população madeirense. Uma das novidades está nas fotografias que abrem cada mês, agora acompanhadas por códigos QR que encaminham os leitores para o podcast documental "Património da Madeira".

A iniciativa pretende estabelecer uma ligação entre o passado histórico e cultural da Região e o presente, mantendo o Posto Emissor do Funchal como parte dessa relação.

O "Almanaque PEF" fica disponível a partir de 16 de Novembro nas principais livrarias da Madeira, em algumas paróquias, na loja do Museu de Arte Sacra do Funchal e na secretaria da rádio.

Publicação com mais de três décadas

Lançado pela primeira vez em 1992, o almanaque é uma publicação anual que reúne informação sobre a comunidade, curiosidades, novidades, calendários, receitas, dicas, artigos de reflexão e opinião, anedotas e passatempos. A primeira edição surgiu como uma forma de juntar a voz da rádio à palavra escrita.

O lançamento da edição de 2027 acontece numa fase de renovação do PEF. Desde Junho de 2025, a estação tem vindo a afirmar uma nova identidade visual, instalações modernizadas e uma programação diferenciada, num reposicionamento orientado para a proximidade ao público madeirense e para a produção de conteúdos multimédia.

Fundado em 1948, no Funchal, por William Edward Clode, Luiz Peter Clode, Herculano Ramos e Arlindo Ramos, o Posto Emissor do Funchal é apresentado como a rádio mais antiga da Madeira e uma das mais antigas do País. Emite através de dois canais, o Canal 1, em 1530 OM, e o Canal 2, em 92,0 FM, ambos também disponíveis online, em pef.pt.