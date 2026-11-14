Espaço aéreo dos Estados Unidos reaberto

Os Estados Unidos (EUA) reabriram o espaço aéreo, após várias horas de suspensão das maioria das descolagens provocada por um problema de comunicação nos centros regionais de controlo de tráfego aéreo.

"Às 20:15 [de sexta-feira], hora do leste [01:15 de hoje em Lisboa], reabrimos o espaço aéreo", declarou o secretário para os Transportes, Sean Duffy, durante uma conferência de imprensa na Casa Branca.

No entanto, Duffy alertou que a retoma do tráfego aéreo seria lenta.

Quanto ao motivo que levou ao cancelamento de milhares de voos, o secretário atribuiu o problema a "equipamentos antigos", da década de 1980.

O sistema computacional "ficou sobrecarregado de dados e falhou", explicou Duffy.

"Os nossos novos equipamentos não falharam. Foi o equipamento antigo que apresentou falhas", detalhou, antes de se dirigir aos norte-americanos: "Querem que o Congresso financie isto? O Presidente [Donald] Trump solicitou os recursos".

A falha acontece um dia depois de a Casa Branca ter solicitado ao parlamento dos EUA uma verba adicional de 30,1 mil milhões de dólares (27,3 mil milhões de euros) para modernizar o sistema de controlo aéreo no país.

O secretário da Segurança Interna, Markwayne Mullin, acrescentou que não houve ciberataque nem "qualquer ligação" com a grande falha que afetou a gigante tecnológica Microsoft na quinta-feira.

O número de voos cancelados nos Estados Unidos ultrapassou 2.400, segundo dados da plataforma FlightRadar24, após a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) ter suspendido todas as descolagens no país.

Alguns voos internacionais com destino à Europa e à Ásia conseguiram partir dos aeroportos norte-americanos, apesar da suspensão.

Vários órgãos de imprensa locais e plataformas de rastreamento aéreo registaram na sexta-feira a partida de voos que não tinham previsão para sobrevoar o território continental dos EUA.

Entre eles, alguns partiram da costa leste do país com destino à Europa, enquanto outros seguiram para o arquipélago do Havai e para a Ásia, partindo de aeroportos na costa oeste dos EUA.

Em Nova Iorque, a companhia aérea JetBlue cancelou todos os restantes voos a partir do Aeroporto John F. Kennedy, exceto os que se dirigiam para a Europa, de acordo com uma mensagem difundida através do sistema de som do Terminal 5 e citada pelo jornal New York Times.

A suspensão não afetou até ao momento qualquer voo com destino ou proveniente de Portugal.

Mas, de acordo com o portal do aeroporto de Lisboa na Internet, um voo da TAP Air Portugal vindo de Newark, no nordeste dos EUA, que tinha chegada prevista às 05:25, deverá aterrar com quase duas horas de atraso, às 07:05.

Esta é a primeira suspensão de voos a nível nacional nos Estados Unidos desde janeiro de 2023, quando um sistema informático crítico da FAA apresentou falhas. Antes disso, a última ocorrência do género tinha sido após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001.