TAP Air Portugal garante ter autorização para aterrar nos Estados Unidos

A TAP Air Portugal afirma ter autorização para aterrar nos Estados Unidos, numa altura em que o espaço aéreo norte-americano está condicionado devido a uma falha grave nas comunicações dos centros de controlo de tráfego aéreo.

EUA suspendem voos em todo o país por razões de segurança Decisão da autoridade norte-americana surge na sequência de problemas nas comunicações do controlo de tráfego aéreo. Informação foi avançada pela SIC Notícias, que cita a agência Reuters

A garantia da companhia portuguesa surge depois de a Administração Federal de Aviação (FAA) ter determinado a suspensão das partidas de voos em todos os aeroportos norte-americanos, por razões de segurança.

A medida não impede, contudo, a aterragem de aeronaves que já se encontram em circulação. A FAA determinou que os voos internacionais fossem avaliados caso a caso, permitindo às autoridades gerir as chegadas em função das condições operacionais e de segurança.

A situação está relacionada com problemas de comunicação que afectaram os 22 centros regionais de controlo aéreo dos Estados Unidos, estando os técnicos a trabalhar para restabelecer a normalidade das operações.

Pelo menos oito voos da TAP Air Portugal tinham partido esta sexta-feira de aeroportos portugueses com destino a cidades norte-americanas, nomeadamente Nova Iorque, Washington, Boston, Miami e Newark.