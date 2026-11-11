Autoridades alertam para imprudência junto às ribeiras

A passagem da depressão Charles pela Madeira está a motivar uma forte mobilização dos meios de socorro, com mais de 180 ocorrências registadas – balanço às 07h00 -, e cerca de 500 operacionais envolvidos nas operações de resposta.

Perante as condições meteorológicas adversas, as autoridades têm emitido alertas e recomendações à população, apelando à adopção de comportamentos preventivos e ao afastamento de zonas consideradas de risco. O centro do Funchal encontra-se encerrado, no âmbito das medidas de segurança implementadas.

Mas, apesar dos avisos, continuam a observar-se pessoas junto às fozes das ribeiras, a fotografar e a gravar vídeos da força das águas, desvalorizando os riscos associados à subida dos caudais e à possibilidade de alterações repentinas das condições no local.