PSP desmantela rede de droga com actividade há dois anos na Madeira

A Polícia de Segurança Pública (PSP) desmantelou uma rede de tráfico de droga que actuaria na Madeira há pelo menos dois anos, numa operação realizada nos concelhos do Funchal e de Santa Cruz, nos dias 12 e 13 de Novembro.

A operação, denominada 'Colombiana', culminou na detenção de cinco pessoas, com idades entre os 21 e os 41 anos, e na identificação de outros sete suspeitos. Foram cumpridos 31 mandados de busca e apreensão, 15 dos quais domiciliários.

Segundo o Comando Regional da Madeira da PSP, a investigação permitiu identificar um grupo alegadamente dedicado à importação de drogas de carácter recreativo, provenientes de outros países europeus, para posterior distribuição e comercialização, sobretudo durante a noite, em estabelecimentos e espaços de diversão nocturna da Região.

Entre o material apreendido encontram-se 400 comprimidos de ecstasy (MDMA), correspondentes a 2.161 doses individuais, 505,46 gramas de haxixe e 352,75 gramas de um produto ainda não identificado, mas alegadamente comercializado como cocaína, correspondente a cerca de 1.763 doses.

A operação permitiu ainda apreender quatro armas de fogo, três reproduções de armas, diversas munições, 3.000 euros em numerário, 11 telemóveis e vários instrumentos associados à preparação e comercialização de droga.

Dos cinco detidos, dois foram restituídos à liberdade, sujeitos a Termo de Identidade e Residência. Os restantes três permaneceram detidos para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de outras medidas de coacção.

No decurso de uma das buscas foi também encontrada uma munição de calibre militar, com características antiaéreas, cuja perigosidade levou à intervenção da Equipa de Inactivação de Engenhos Explosivos. O engenho foi avaliado e posteriormente destruído de forma controlada e em segurança.

A operação já tinha sido notícia na edição impressa do DIÁRIO desta sexta-feira, na página 14, sob o título 'PSP apreende droga, dinheiro e armas em megaoperação'. Na edição de hoje, o jornal dava conta de uma operação policial de grande dimensão, que terá mobilizado cerca de 50 operacionais e envolvido buscas a 13 residências, entre o Funchal e o Caniço, bem como da apreensão de droga, dinheiro e armas e da descoberta de uma munição de calibre militar numa habitação em São Roque.