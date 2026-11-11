Ligações aéreas à espera de melhorias da tempestade

Quando há más condições atmosféricas no Porto Santo, um dos sectores que geralmente são prejudicados são os transportes.

O navio-ferry Lobo Marinho não fez viagem hoje por causa da tempestade Charles, mas tinha feito ontem, terça-feira.

O avião da Binter, que ontem fez a sua última viagem do dia para o Porto Santo no final tarde, já não conseguiu regressar à Madeira, pois as condições do tempo pioraram muito na ilha vizinha, nomeadamente na zona de Santa Cruz onde está o aeroporto.

A esta hora (9 horas) o ATR 72 continua na placa do aeroporto do Porto Santo, à espera de melhorias das condições atmosféricas.

Estão a ser prejudicados dezenas de passageiros, alguns deles com ligações ao continente português e também a outros destinos europeus.