Mais de 2.400 voos cancelados nos EUA

O número de voos cancelados nos Estados Unidos já ultrapassa 2.400, e continua a aumentar rapidamente, segundo dados da plataforma FlightRadar24, após a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) ter suspendido todas as descolagens no país.

Os aeroportos mais afetados, segundo a mesma fonte, são os de Chicago (308 voos cancelados), La Guardia - Nova Iorque (253), Atlanta (247), Dallas (214) e JFK - Nova Iorque (189).

Perto de 700 voos ainda estão no ar, segundo a FlightRadar24.

O secretário da Segurança Interna, Markwayne Mullin, negou entretanto informações de que o problema que levou à suspensão de voos esteja ligado ao novo sistema informático da FAA, baseado em inteligência artificial (SMART), que a agência está a implementar para ajudar a prever problemas no espaço aéreo.

A ASI, empresa que desenvolveu o sistema, declarou que "a atual paragem das operações em terra não se baseia no sistema SMART --- nem é resultado dele ---, nem de qualquer produto da ASI ou da integração com a FAA e o controlo de tráfego aéreo (ATC)".

O sistema SMART, da FAA, opera a partir de um único local perto de Washington, D.C., onde uma equipa de especialistas analisa os horários dos voos, as previsões meteorológicas e centenas de outras fontes de dados. Este centro envia recomendações ao centro de comando da FAA, que as transmite aos controladores de tráfego aéreo de todo o país para análise.

A FAA suspendeu hoje todas as descolagens no país, devido a problemas de comunicação nos centros regionais de controlo de tráfego aéreo.

Em comunicado, a FAA justificou a suspensão das operações com "circunstâncias extraordinárias e por motivos de segurança".

"Todo o tráfego de saída [dos aeroportos] deverá permanecer no solo até novo aviso", acrescentou.

O secretário dos Transportes, Sean Duffy, afirmou que foi registada uma falha de comunicação a afetar os 22 centros regionais de controlo de tráfego aéreo, responsáveis pela orientação das aeronaves entre aeroportos, e acrescentou que os técnicos da FAA estão a investigar o caso.

As partidas internacionais dos Estados Unidos estão a ser "avaliadas caso a caso", informou a United Airlines.

Segundo a United Airlines, que opera a maior frota de aviões nos Estados Unidos, embora os voos domésticos se mantenham retidos, "as partidas internacionais estão a ser avaliadas caso a caso pela FAA".

Na rede social X, a companhia aérea indicou que os voos que já estão no ar vão continuar até ao destino, tal como a American Airlines.

São esperados transtornos nos voos durante o resto do dia, adiantou a American Airlines no X.

Os Estados Unidos possuem o espaço aéreo mais movimentado do mundo, cabendo à FAA gerir uma média de mais de 45.000 voos diários, que servem cerca de 2,9 milhões de passageiros de companhias aéreas.

O secretário de Segurança Nacional, Markwayne Mullin, assegurou hoje que a ordem de suspensão das descolagens nos aeroportos do país não se deve a ameaça terrorista, mas a "uma interrupção nas telecomunicações".

"Não há razão para o público sentir medo ou preocupar-se com os seus entes queridos; isto não é um novo 11 de setembro", afirmou Mullin aos jornalistas na Casa Branca.

Mullin disse que o Presidente Donald Trump já tinha sido informado sobre a situação e que a prioridade imediata era garantir que as aeronaves que ainda estavam em voo aterrassem em segurança.

Não existem ainda informações claras sobre quanto tempo poderá durar a interrupção, adiantou.

Segundo a agência AP, que cita especialistas em segurança aérea, o problema parece semelhante a uma interrupção nas comunicações de controlo de tráfego aéreo regional ocorrida em setembro, que afetou centenas de voos em toda a região nordeste --- com a diferença de que, desta vez, o impacto foi à escala nacional.

O episódio pode estar relacionado com a tecnologia obsoleta utilizada pelos controladores de tráfego aéreo, adiantaram os mesmos especialistas.

Esta é a primeira suspensão de voos a nível nacional nos Estados Unidos desde janeiro de 2023, quando um sistema informático crítico da FAA apresentou falhas. Antes disso, a última ocorrência do género tinha sido após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001.

Duas falhas de comunicação afetaram, em 2025, os voos em Newark, um dos três grandes aeroportos que servem Nova Iorque.

O sistema de controlo aéreo norte-americano é afetado pelas infraestruturas obsoletas que, segundo o próprio Duffy, tornam urgente a sua modernização tecnológica.

O governo norte-americano tem trabalhado para modernizar a tecnologia obsoleta da qual os controladores de tráfego aéreo dependem, desde que o Congresso aprovou, no ano passado, 12,5 mil milhões de dólares para o projeto.

A modernização em curso inclui a substituição de quilómetros de fios de cobre antigos por linhas de fibra ótica, e a troca gradual de sistemas de rádio antiquados nos aeroportos de todo o país.