Erdogan rejeita novos ataques dos Estados Unidos e apela ao "bom senso"

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de orientação islamista, rejeitou hoje novos ataques dos Estados Unidos contra o Irão, na sequência do mais recente bombardeamento da ilha iraniana de Qeshm, situada à entrada do estreito de Ormuz.

Em declarações aos jornalistas durante o voo de regresso de uma visita ao vizinho Azerbaijão, Erdogan manifestou a esperança de que prevaleça o bom senso para ultrapassar a atual crise.

"Não queremos que seja lançada uma nova vaga de ataques contra o Irão, nem que a nossa região mergulhe numa maior instabilidade", afirmou o chefe de Estado turco, citado pelo canal de notícias NTV.

Depois de reiterar que os diferendos podem ser resolvidos através do diálogo e da diplomacia, o Presidente turco alertou que, "infelizmente", o mundo está a assistir a novos desenvolvimentos "numa direção negativa".

Segundo Erdogan, a Turquia está a fazer tudo o que está ao seu alcance para evitar uma escalada da situação.

"Abordei estas questões com o Presidente norte-americano, Donald Trump, e transmiti-lhe as nossas preocupações", afirmou, numa referência a uma conversa telefónica realizada na semana passada.

"Expressei a Trump as nossas reservas. Esperamos que prevaleça o bom senso e que a região seja poupada de cair numa catástrofe. Um conflito de maiores dimensões só traria novas perdas à nossa região", insistiu o Presidente turco.

Por outro lado, Erdogan manifestou "apreço" pelos esforços de Trump para avançar no sentido de uma solução negociada para o conflito na Ucrânia, tendo em vista a reunião trilateral entre a Rússia, a Ucrânia e os Estados Unidos, prevista para terça e quarta-feira, em Abu Dhabi.

Representantes ucranianos e russos vão retomar o diálogo direto na terça-feira em Abu Dhabi, com mediação norte-americana, sob uma onda de pessimismo sobre o fim da guerra iniciada por Moscovo em fevereiro de 2022.

As expectativas para a reunião de dois dias na capital dos Emirados Árabes Unidos são poucas, dado que as partes se têm mantido praticamente irredutíveis nas exigências, sobretudo territoriais.

Kiev quer voltar às fronteiras originais, o que implica a devolução da Crimeia anexada por Moscovo em 2014, enquanto a Rússia quer manter todo o território que reclama ter conquistado.

A resolução da guerra ordenada há quase cinco anos pelo líder russo, Vladimir Putin, não passa apenas por questões de soberania territorial e as reuniões em Abu Dhabi ocorrem num momento particular.

Por um lado, o "mediador" Donald Trump acaba de sofrer uma derrota estrondosa nas eleições intercalares de 03 de novembro.

E se a política externa do líder norte-americano já era errática, novas dúvidas se levantam quanto ao que se pode esperar de um Trump ferido politicamente, que tem sido mais condescendente com Putin do que apoiante da Ucrânia.

Por outro lado, e também em consequência das intercalares norte-americanas, a Europa tem sido mais assertiva na exigência de um papel na busca de uma solução para a guerra, pese embora as conhecidas dificuldades de consensos na União Europeia (UE).

Os europeus repetiram nos últimos dias que são eles que tomam decisões sobre a segurança da Europa, sobretudo depois de Trump ter anunciado "um grande acordo" sobre a Ucrânia e o próprio continente.