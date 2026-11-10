Campismo proibido nos espaços florestais da Madeira

A actividade de campismo em espaços florestais da Madeira está proibida durante a noite de hoje, 10 de Novembro, para amanhã, 11 de Novembro, bem como ao longo de toda a quarta-feira, devido ao agravamento das condições meteorológicas associado à passagem da depressão Charles.

A decisão surge na sequência dos avisos meteorológicos emitidos para a Região Autónoma da Madeira, que apontam para chuva forte e persistente e vento intenso, aumentando os riscos para quem permaneça em zonas florestais.

Num aviso divulgado esta terça-feira, é esclarecido que, por motivos de segurança, não será permitida a realização de actividades de campismo durante o período indicado.

Perante eventuais situações de risco, as autoridades recomendam que as pessoas procurem abrigo em locais seguros, cumpram as orientações das entidades competentes e evitem comportamentos que possam colocar em perigo pessoas e bens.