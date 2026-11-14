Homem que disparou sobre médico em Leiria começa a ser julgado na segunda-feira

O homem acusado de disparar sobre o seu antigo médico e ferir também o companheiro deste começa a ser julgado na segunda-feira, no Tribunal de Leiria, por crimes de ofensa à integridade física e detenção de arma proibida.

Segundo o despacho de acusação, confirmado por um juiz de instrução criminal, o arguido, de 37 anos e em prisão domiciliária como medida de coação, foi acompanhado, durante o ano de 2022, no Hospital de Santo André, em Leiria, pelo médico, diretor do Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental da Unidade Local de Saúde da Região de Leiria.

"Nessa altura, ao arguido foi diagnosticada depressão, ansiedade e sintomatologia paranoide", tendo o clínico prescrito "medicação para o tratamento de tais doenças", lê-se no despacho final do MP.

O Ministério Público (MP) adianta que, em data não apurada, mas antes de 17 de outubro de 2025, data dos crimes, o arguido "gizou um plano para importunar, assustar e ferir com gravidade" o médico.

Entre outros aspetos, o despacho final do MP, consultado pela agência Lusa, relata que, pelas 23:00 daquele dia, o arguido deslocou-se à moradia do casal, no concelho de Leiria, "munido de uma arma de ar comprimido de aquisição livre, municiada com projéteis do tipo esferas metálicas de 4,5 mm de diâmetro, onde aguardou, escondido, vestido com roupa escura e de cara coberta", pela chegada do médico.

Assim que o clínico, acompanhado do companheiro, estacionou a viatura na rampa de acesso à garagem, o arguido saltou o muro e, a curta distância, fez diversos disparos que o atingiu por nove vezes, na cabeça, braços e costas.

De acordo com o MP, o arguido dirigiu-se depois à outra vítima, sobre quem tentou disparar, mas não conseguiu porque a arma estava desmuniciada.

Ao aperceber-se de que o arguido pretendia fugir, aquela tentou impedir, mas foi empurrada pelo suspeito e caiu ao chão.

O arguido saltou o muro e fugiu. As duas vítimas foram transportadas para o serviço de urgência do hospital de Leiria.

O MP sustenta que os disparos visaram o clínico "por ser o seu médico assistente e diretor do Serviço de Psiquiatria do hospital de Leiria, e foram efetuados na sequência do acompanhamento médico".

Para o MP, o arguido revelou "desprezo e total desrespeito pela integridade física" do médico, "querendo atingi-lo com os múltiplos disparos da arma de fogo de ar comprimido que para o efeito havia trazido consigo", tendo agido por motivo "não concretamente apurado, mas certamente pueril e desprovido de importância".

Por outro lado, o suspeito atingiu a outra vítima para "facilitar a sua fuga", sabendo que "a sua conduta era idónea a provocar (...) lesões graves no seu corpo e saúde, desde logo pela violência com que desferiu o empurrão".

Ao arguido, aquando da detenção, foram apreendidos, numa mochila, no bolso das calças e na sua viatura, 72.580 euros em numerário, duas armas de ar comprimido, uma faca de abertura automática e dois estiletes, entre outros artigos.

O julgamento, por um tribunal coletivo, está previsto iniciar às 09:30 com o arguido a responder por dois crimes de ofensa à integridade física qualificada, nas formas simples e grave, e um crime de detenção de arma proibida e crime cometido com arma, pela posse da faca e dos estiletes.