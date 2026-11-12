Estrada entre o Pico do Areeiro e a Eira do Serrado passa a ter sentido único

A Estrada Florestal que liga o Pico do Areeiro à Eira do Serrado vai passar a funcionar em sentido único descendente a partir de 23 de Novembro, deixando de ser permitida a circulação nos dois sentidos. A alteração foi anunciada em comunicado pela Secretaria Regional do Turismo, Ambiente e Cultura e surge na sequência do aumento significativo do tráfego naquela zona de montanha e do início iminente das obras de construção do Teleférico do Curral das Freiras.

Com a entrada em vigor da nova organização rodoviária, os automobilistas apenas poderão circular no sentido Pico do Areeiro-Eira do Serrado, numa medida que pretende melhorar as condições de segurança e evitar situações de risco numa via caracterizada pelo perfil estreito e pelo traçado sinuoso, que dificultam o cruzamento de veículos.

Segundo a tutela do Governo Regional, a implementação do sentido único permitirá reduzir a possibilidade de colisões e de manobras de ultrapassagem em zonas de visibilidade condicionada, bem como diminuir a pressão exercida sobre as bermas da estrada, minimizando os riscos associados à erosão e à eventual queda de pedras.

A alteração pretende também garantir um corredor de circulação mais desimpedido para veículos de emergência e de protecção civil, nomeadamente bombeiros, ambulâncias e equipas de resgate em montanha, facilitando a resposta em situações de urgência.

Outra das mudanças previstas passa pela organização das paragens e do estacionamento pontual, que deverão ocorrer apenas nos locais devidamente assinalados, de forma a não comprometer a circulação dos restantes veículos.

A Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura apela à compreensão e colaboração dos automobilistas, residentes e operadores turísticos, recomendando especial atenção à nova sinalização rodoviária e o cumprimento das regras de circulação que entram em vigor a 23 de Novembro.