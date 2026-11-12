Acidente com camião provoca pelo menos 14 mortos nos Emirados Árabes Unidos

Pelo menos 14 pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas após um camião ter colidido contra vários veículos numa estrada em Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos (EAU), anunciou hoje o Ministério do Interior do país.

O consulado indiano no Dubai confirmou entretanto que entre as vítimas mortais estão cidadãos indianos.

"Um camionista perdeu o controlo do seu veículo (...) o que provocou uma colisão com outro veículo e, posteriormente, o capotamento do camião, que embateu em vários veículos parados devido ao tráfego lento na via", detalhou o ministério num comunicado, precisando que o acidente ocorreu por volta da meia-noite (20:00 de quarta-feira em Lisboa).

A colisão provocou "o incêndio do camião e a propagação do fogo a vários outros veículos, provocando pesadas perdas humanas", acrescentou o comunicado.

O acidente ocorreu numa estrada à entrada do emirado de Fujairah.

As autoridades estão a realizar testes de ADN para identificar as vítimas mortais, segundo o Ministério do Interior.

Cerca de metade dos feridos transportados para o hospital já teve alta, enquanto a outra metade continua a receber cuidados médicos no local, segundo as autoridades.