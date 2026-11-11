Acessos ao Funchal reabertos, mas autoridades mantêm alertas

Os acessos ao Funchal foram entretanto reabertos, depois de terem estado encerrados como medida preventiva, precisamente para evitar deslocações e circulação desnecessárias durante o período mais crítico da passagem da depressão Charles pela Madeira.

Apesar de a fase mais severa do fenómeno meteorológico já ter passado, as autoridades continuam a alertar para a necessidade de cuidados redobrados na circulação rodoviária e, sobretudo, junto às ribeiras e linhas de água. A população deve evitar zonas de risco e respeitar todas as indicações de segurança.

Autoridades alertam para imprudência junto às ribeiras Centro do Funchal encerrado não evita fotos e vídeos de populares junto aos caudais de água Tânia Cova , 11 Novembro 2026 - 08:15

O balanço da passagem da depressão pela Região já chega quase às 200 ocorrências, tendo sido mobilizados centenas de operacionais para responder às diversas situações registadas.

Ultrapassado o período mais crítico, começa agora a avaliação dos estragos e dos prejuízos provocados pelo temporal, mantendo-se a recomendação de prudência enquanto persistirem possíveis consequências do mau tempo.