Trânsito fortemente congestionado na zona da Ribeira Brava

O trânsito na zona da Ribeira Brava encontra-se fortemente congestionado neste momento, com filas de vários quilómetros em diferentes acessos e sublanços, situação que está a provocar longos períodos de espera aos automobilistas.

Segundo a informação disponibilizada pela Infovias, no sentido Machico–Ribeira Brava, no sublanço Ribeira Brava–Campanário, a extensão da fila atinge já 1,6 quilómetros, devido ao tráfego intenso.

Também no sentido Raposeira–Ribeira Brava, o congestionamento é significativo. No sublanço entre a rotunda da Tábua e a rotunda da Ponta do Sol, a fila chega aos 700 metros, enquanto entre a rotunda da Ribeira Brava Sul e a rotunda da Tábua atinge 1,45 quilómetros.

Já no sentido Ribeira Brava–Raposeira, entre as rotundas Norte e Sul da Ribeira Brava, registam-se cerca de 750 metros de trânsito acumulado.

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Ao DIÁRIO, os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol confirmaram que não receberam qualquer alerta relativo a um eventual acidente que pudesse justificar o congestionamento.

Segundo testemunhas no local, há automobilistas que estarão retidos no interior do túnel há mais de uma hora. Criticam ainda a gestão do trânsito e consideram que deveria haver agentes da Polícia da Polícia de Segurança Pública em pontos estratégicos para orientar a circulação.

A Câmara Municipal da Ribeira Brava anunciou, há instantes, uma alteração à circulação rodoviária, na sequência da necessidade de intervenção urgente nos muros de suporte da ribeira, após a passagem da depressão Charles.

A partir hoje, 13 de Novembro, a circulação na margem esquerda da ribeira, entre a Ponte Vermelha, junto ao Centro de Saúde, e a rotunda da Ribeira Brava Norte, encontra-se encerrada. Como alternativa, o trânsito entre as rotundas Norte e Sul da Ribeira Brava está a fazer-se nos dois sentidos pela faixa da margem direita da ribeira, condicionamento que poderá estar a contribuir para a acumulação de veículos na zona.