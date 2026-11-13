Costa garante "voz clara e unida" da Europa e defende opção de não nomear um único interlocutor

O presidente do Conselho Europeu garantiu hoje uma "voz clara e unida" da Europa apesar de a UE ter decidido não nomear um único interlocutor para negociar a paz na Ucrânia, justificando que nem Washington e Kiev o fazem.

"Os líderes concordaram que a nossa equipa europeia para as negociações de paz na Ucrânia é constituída pelas instituições da União Europeia (UE) e pelo E5 [Alemanha, França, Itália, Polónia e Reino Unido] da Coligação de Voluntários", afirmou António Costa, referindo-se à Comissão Europeia, ao Conselho Europeu e ao grupo de países aliados de Kiev, numa conferência de imprensa no final de uma cimeira informal europeia em Dublin.

Costa recordou que, no caso dos Estados Unidos, "não há um, mas sim dois" enviados especiais norte-americanos e que, na delegação ucraniana, estão "três ou quatro pessoas" a negociar o fim do conflito.

"É normal, e é especialmente normal quando se trata da Europa, porque temos a União Europeia com as suas próprias competências", justificou Costa.

Contudo, assegurou que a equipa europeia "continuará a agir em estreita coordenação e em plena unidade".

"A Europa deve falar com uma voz clara e unida", acrescentou.

Os enviados norte-americanos Jared Kushner e Steve Witkoff, que se reuniram na quinta-feira com o Presidente russo, Vladimir Putin, em Moscovo e, posteriormente, com o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Dublin, afirmaram ter obtido o aval da Rússia para que a próxima sessão fosse alargada aos europeus.

No entanto, Moscovo semeou a dúvida hoje, assegurando que não tinha, de forma alguma, levantado o seu veto.

"O Kremlin quer, em primeiro lugar, conhecer as verdadeiras intenções dos europeus e certificar-se da sua vontade de contribuir para o processo de paz, antes de decidir sobre a realização de negociações num formato alargado", declarou o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov.

"É o jogo de sempre" de Moscovo, afirmou o chanceler alemão, Friedrich Merz, também em declarações em Dublin.

Segundo Merz, existe um "acordo com os americanos" claramente enunciado na quinta-feira à noite: "Pela primeira vez, haverá negociações de paz concretas nas próximas semanas, nas quais os europeus estarão representados".

Os europeus também excluíram a possibilidade de a Rússia ter voz na escolha do emissário.

"Para ser muito clara, somos nós que decidimos quem nos representa, e foi isso que fizemos hoje", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

A França e a Alemanha, já muito envolvidas na questão ucraniana juntamente com o Reino Unido no âmbito do formato denominado E3, consideram que lhes cabe continuar a fazer ouvir a voz europeia, o que permite incluir Londres, que não é membro da UE.

Por seu lado, a Itália tem insistido bastante nas últimas semanas para que a Europa nomeie os seus representantes e conseguiu estar em Abu Dhabi, onde decorreram esta semana conversações diretas entre russos e ucranianos, sob mediação norte-americana.

A Polónia, país que faz fronteira com a Rússia, participou em várias ocasiões nas discussões sobre a guerra na Ucrânia, mas sem ter estado representada em Abu Dhabi.

Os europeus desejam, há muito, estar presentes na mesa das negociações para defenderem os seus interesses.

Pretendem garantir que o resultado destas discussões, retomadas esta semana nos Emirados Árabes Unidos, conduza a uma "paz justa e duradoura" para a Ucrânia.

A Rússia, por seu lado, insiste em discutir, acima de tudo, a arquitetura de segurança que há anos defende para a Europa.

No entanto, para muitos Estados europeus, esta exigência é um chavão de Putin, que conduziu à invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022.

"Acima de tudo, precisamos de um cessar-fogo. Se começarmos a discutir as exigências da Rússia relativamente à arquitetura de segurança" na Europa, "cairemos nas armadilhas que a Rússia nos lança, para desviar a nossa atenção da ausência de um cessar-fogo", advertiu hoje a chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, também em Dublin.

Ainda para Merz, "não há necessidade de discutir" a arquitetura de segurança, porque "ela já existe" em torno da NATO e da UE.

Os europeus temem igualmente as consequências do encontro previsto para a próxima semana na China entre o Presidente norte-americano, Donald Trump e o homólogo russo.

"Por favor, nada de surpresas", disse o chanceler alemão, dirigindo-se a Trump.

"Permaneçam na equipa da Europa e na equipa da Ucrânia, e trabalhemos juntos por uma paz verdadeira na Ucrânia", insistiu.

A Coligação de Voluntários ou também designada como Coligação da boa vontade sobre a Ucrânia, que junta mais de 35 países, na sua maioria aliados europeus de Kiev como é o caso de Portugal, reunir-se-á, por seu lado, na próxima quinta-feira, em Berlim.