TAP cancela dez voos de e para a Madeira

A TAP cancelou dez voos, entre chegadas e partidas, de e para a Madeira, com origem ou destino em Lisboa e no Porto, abrangendo todas as ligações programadas entre a meia-noite e o meio-dia desta quarta-feira, 11 de Novembro.

A decisão estará relacionada com o agravamento das condições meteorológicas previstas para o arquipélago, devido à passagem da depressão Charles.

As previsões apontam para períodos de chuva forte e persistente, acompanhada de vento intenso, com rajadas que poderão atingir os 100 km/h na costa Sul da Madeira.