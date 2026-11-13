EUA suspendem voos em todo o país por razões de segurança

A Administração Federal de Aviação (FAA) dos Estados Unidos ordenou, esta sexta-feira, a suspensão das partidas de voos em todo o território nacional, invocando "circunstâncias extraordinárias" e motivos de segurança. A informação foi avançada pela SIC Notícias, que cita a agência Reuters.

"Todos os voos com partida devem permanecer em terra até novas indicações", determina a FAA, acrescentando que os voos internacionais serão avaliados caso a caso.

O secretário dos Transportes norte-americano, Sean Duffy, apontou um problema de comunicação nos centros de controlo de tráfego aéreo, responsáveis pela gestão dos voos que atravessam o país. Segundo a CNN Internacional, que cita autoridades federais, os primeiros relatórios indicam que não se trata de um ataque informático.

Pouco antes da suspensão nacional, a FAA já tinha interrompido as partidas de voos em Chicago, devido aos mesmos problemas nas comunicações.

A última suspensão generalizada das partidas de voos nos Estados Unidos ocorreu a Janeiro de 2023, devido a uma falha informática no sistema de notificações e alertas aos pilotos. Antes disso, uma decisão semelhante tinha sido tomada em Setembro de 2001, após os atentados de 11 de Setembro.