Abalroamento de navio de cruzeiro no rio Mississippi (EUA) faz 32 feridos

O abalroamento de um navio de cruzeiro no rio Mississipi, próximo da cidade norte-americana de Nova Orleães, por um navio-tanque fez hoje 32 feridos ligeiros, segundo as autoridades.

A presidente da Câmara de Nova Orleães, Helena Moreno, classificou o episódio como "um milagre no Mississipi", tendo em conta que aquando da colisão estavam a bordo 180 pessoas - mais do que inicialmente estimado - e que todas foram resgatadas em segurança após uma grande operação.

Operadores de rebocadores, trabalhadores que estavam nas proximidades, polícias e várias outras equipas de resgate acorreram para prestar auxílio a dezenas de pessoas que caíram ao rio.

A autarca informou que 32 pessoas foram levadas para o hospital, mas nenhuma apresentava ferimentos graves.

Segundo a agência AP, vídeos do local mostraram o navio-tanque, de muito maiores dimensões, a colidir com o navio de cruzeiro de roda de pás aparentemente atracado enquanto os passageiros desembarcavam.