Israel Katz diz que não precisa de autorização para atacar Gaza, Líbano ou Irão

O ministro da Defesa de Israel em exercício, Israel Katz, defendeu hoje que não precisa de qualquer autorização para ordenar ataques em Gaza, na Cisjordânia, no Líbano ou no Irão.

A declaração surge no meio de uma disputa com a oposição sobre as decisões militares durante a formação do novo governo e após um ataque israelita a um hospital em Gaza que fez pelo menos seis mortos.

"Não precisamos da aprovação da oposição nem de qualquer autoridade jurídica para ordenar que as Forças de Defesa de Israel (FDI) realizem ataques seletivos em Gaza, operações defensivas e ofensivas no Líbano, garantir a manutenção de uma zona de segurança na Síria ou a evacuação de um bairro utilizado por terroristas em Hebron (Cisjordânia)", afirmou Katz, em comunicado.

O ministro, que permanece no cargo interinamente enquanto um novo governo é formado após as eleições israelitas, mencionou também as operações militares de Israel no Irão - nas quais, segundo ele, foi demonstrada "tanto determinação, quanto bom senso" --- e assegurou que continuará "a agir da mesma forma, conforme a situação exija".

As declarações surgem após o exército israelita bombardear o hospital Nasser, em Gaza, durante a madrugada de hoje, matando pelo menos seis pessoas e ferindo cerca de 30, incluindo uma criança e profissionais de saúde da unidade médica.

O ataque ocorreu após o líder da oposição israelita, Gadi Eisenkot, solicitar, na quarta-feira, ao primeiro-ministro em exercício, Benjamin Netanyahu, que não avance com ações militares sem "uma ameaça direta e imediata" até que um novo governo seja formado.

O pedido surge no meio a suspeitas de que Netanyahu poderia tentar desencadear uma nova guerra para impedir a formação de uma coligação rival.

Em comunicado, o gabinete do primeiro-ministro respondeu que "todas as decisões" do governo de Netanyahu "foram tomadas unicamente tendo em conta as questões de segurança e em plena coordenação", tendo trazido "conquistas sem precedentes" para Israel.

"A segurança de Israel não se encontra em estado de transição, nem depende de processos políticos que possam ocorrer paralelamente", afirmou o ministro Katz.

Na nota, o responsável acrescenta: "Existe um único primeiro-ministro e um único ministro da Defesa que emitem diretrizes para as FDI, bem como um único governo responsável por todas as decisões relativas à segurança de Israel".

Eisenkot recebeu, no domingo, do Presidente, Isaac Herzog, a incumbência de formar um governo, com o apoio de 67 deputados, e tem um prazo de 28 dias, prorrogáveis por mais 14.