Partidas internacionais dos EUA "avaliadas caso a caso pela FAA"

As partidas internacionais dos Estados Unidos estão a ser "avaliadas caso a caso" pela Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês), que suspendeu hoje todas as descolagens no país, informou a United Airlines.

Segundo a United Airlines, que opera a maior frota de aviões nos Estados Unidos, embora os voos domésticos se mantenham retidos, "as partidas internacionais estão a ser avaliadas caso a caso pela FAA".

Na rede social X, a companhia aérea indicou que os voos que já estão no ar vão continuar até ao destino, tal como a American Airlines.

São esperados transtornos nos voos durante o resto do dia, adiantou a American Airlines no X.

"Toda a nossa equipa está mobilizada para garantir que os passageiros seguem viagem o mais rapidamente possível, assim que a FAA suspender esta paralisação nacional das descolagens", informou a companhia aérea.

Juntamente com a Delta, a American e a United são as maiores companhias aéreas norte-americanas.

Os Estados Unidos possuem o espaço aéreo mais movimentado do mundo, cabendo à FAA gerir uma média de mais de 45.000 voos diários, que servem cerca de 2,9 milhões de passageiros de companhias aéreas.

A FAA suspendeu hoje todas as descolagens no país, devido a problemas de comunicação nos centros regionais de controlo de tráfego aéreo.

Em comunicado, a FAA justificou a suspensão das operações com "circunstâncias extraordinárias e por motivos de segurança".

"Todo o tráfego de saída [dos aeroportos] deverá permanecer no solo até novo aviso", acrescentou.

O secretário dos Transportes, Sean Duffy, afirmou que foi registada uma falha de comunicação a afetar os 22 centros regionais de controlo de tráfego aéreo, responsáveis pela orientação das aeronaves entre aeroportos, e acrescentou que os técnicos da FAA estão a investigar o caso.

O secretário de Segurança Nacional, Markwayne Mullin, assegurou hoje que a ordem de suspensão das descolagens nos aeroportos do país não se deve a ameaça terrorista, mas a "uma interrupção nas telecomunicações".

"Não há razão para o público sentir medo ou preocupar-se com os seus entes queridos; isto não é um novo 11 de setembro", afirmou Mullin aos jornalistas na Casa Branca.

Mullin disse que o Presidente Donald Trump já tinha sido informado sobre a situação e que a prioridade imediata era garantir que as aeronaves que ainda estavam em voo aterrassem em segurança.

Não existem ainda informações claras sobre quanto tempo poderá durar a interrupção, adiantou.

Segundo a agência AP, que cita especialistas em segurança aérea, o problema parece semelhante a uma interrupção nas comunicações de controlo de tráfego aéreo regional ocorrida em setembro, que afetou centenas de voos em toda a região nordeste --- com a diferença de que, desta vez, o impacto foi à escala nacional.

O episódio pode estar relacionado com a tecnologia obsoleta utilizada pelos controladores de tráfego aéreo, adiantaram os mesmos especialistas.

Esta é a primeira suspensão de voos a nível nacional nos Estados Unidos desde janeiro de 2023, quando um sistema informático crítico da FAA apresentou falhas. Antes disso, a última ocorrência do género tinha sido após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001.

Duas falhas de comunicação afetaram, em 2025, os voos em Newark, um dos três grandes aeroportos que servem Nova Iorque.

O sistema de controlo aéreo norte-americano é afetado pelas infraestruturas obsoletas que, segundo o próprio Duffy, tornam urgente a sua modernização tecnológica.

O governo norte-americano tem trabalhado para modernizar a tecnologia obsoleta da qual os controladores de tráfego aéreo dependem, desde que o Congresso aprovou, no ano passado, 12,5 mil milhões de dólares para o projeto.

A modernização em curso inclui a substituição de quilómetros de fios de cobre antigos por linhas de fibra ótica, e a troca gradual de sistemas de rádio antiquados nos aeroportos de todo o país.

No entanto, Duffy afirmou que serão necessários mais 30 mil milhões de dólares para concluir o projeto, e a Casa Branca começou a articular junto do Congresso a aprovação deste montante.