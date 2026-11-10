Temporal de quarta-feira deverá ter início logo de manhã em Portugal continental

O mau tempo previsto para quarta-feira deverá começar a atingir Portugal continental de manhã, prevendo-se que as regiões mais atingidas seja Lisboa, seguida de Leiria, Setúbal, Beja e Faro.

Em declarações à agência Lusa, o meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) Bruno Café admitiu que não se pode excluir "uma situação semelhante à tempestade Kristin", que atingiu Portugal continental em janeiro.

"Seria um azar imenso acontecer, mas não se pode excluir", disse.

"É importante as pessoas manterem-se atualizadas em relação à informação que vamos veiculando, que vai sendo afinada, mas é uma situação muito gravosa que nos espera para quarta-feira", insistiu.

Bruno Café disse que durante o dia de hoje haverá uma acalmia temporária e depois deverá agravar na quarta-feira de manhã, apesar de inicialmente estar prevista para a tarde.

De acordo com o meteorologista, as previsões apontavam para que a intensificação do vento e da chuva acontecesse na tarde de quarta-feira, mas as últimas informações dão uma antecipação para o período da manhã.

Não está excluída a possibilidade de ser emitido aviso vermelho para Lisboa.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu na segunda-feira à noite um alerta, pedindo à população que "evite deslocações desnecessárias durante os períodos de maior intensidade da precipitação e do vento, adotando especial prudência na circulação rodoviária".

Pede também à população que "assegure que dispõe de meios alternativos de iluminação e de equipamentos de comunicação devidamente carregados", que tenha "especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, estando atento para a possibilidade de queda de ramos e árvores" devido ao vento forte e que "evite qualquer tipo de atividade próxima de linhas de água, em especial nas zonas com histórico de inundações".

O estado do tempo em Portugal continental está para já a ser condicionado pela depressão Bruna e Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Portalegre, Castelo Branco, Évora, Santarém e Lisboa sob aviso laranja devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes até às 09:00 de hoje, passando depois a amarelo.