Seguro agradece a Ronaldo por ter levado Portugal ao mundo

O Presidente da República, António José Seguro, agradeceu a Cristiano Ronaldo o contributo dado à Selecção Nacional e à projecção internacional do País, na sequência do anúncio do futebolista madeirense de abandonar a equipa das quinas.

Numa mensagem divulgada pela Presidência da República, o chefe de Estado destacou o percurso do jogador e a inspiração que representou para os portugueses.

“Em nome de Portugal, agradeço a Cristiano Ronaldo a forma como representou a Selecção Nacional, inspirou os portugueses e levou o nome de Portugal pelo Mundo”, afirmou António José Seguro.

O Presidente reconheceu que a despedida poderá constituir um dos momentos mais difíceis da carreira desportiva do internacional português, mas manifestou a convicção de que continuará a contar com o apoio dos portugueses.

“Imagino que este seja um dos dias mais difíceis da vida desportiva de Cristiano Ronaldo, mas tenho a certeza de que, como tantas vezes sucedeu, tem ao seu lado os portugueses”, escreveu.

António José Seguro salientou ainda a dedicação e o amor ao País demonstrados pelo futebolista ao longo da carreira, manifestando a certeza de que Portugal continuará a contar com o seu contributo.

“Sei também que Portugal continuará a contar com o seu amor ao País, que representará sempre com a entrega que colocou em cada treino, em cada jogo, em cada golo que a todos encheu de alegria.”

A mensagem termina com votos de felicidade e um agradecimento: “Muitas felicidades, Cristiano. E muito obrigado.”