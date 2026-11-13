Conheça os nomes das tempestades para 2026/2027

A temporada de tempestades de 2026/2027 na Europa já começou e conta com uma lista de 21 nomes previamente definidos. Entre eles estão Bruna e Charles, duas designações que não serão certamente desconhecidas dos madeirenses, depois de as tempestades com estes nomes terem provocado recentemente efeitos na Região Autónoma da Madeira.

Desde o passado dia 1 de Setembro, os países europeus estão oficialmente numa nova temporada de tempestades, que se prolonga até 31 de Agosto de 2027. Ao longo dos próximos meses, os sistemas depressionários que reúnam os critérios meteorológicos necessários poderão receber uma designação oficial, seguindo a ordem estabelecida.

Portugal volta a participar neste processo através do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), integrando o grupo do Sudoeste europeu. Esta colaboração envolve também Espanha, através da Agência Estatal de Meteorologia (AEMET), França, representada pela Météo-France, Bélgica, Luxemburgo e Andorra.

Entre os nomes seleccionados para esta temporada encontram-se Bruna e Charles. As designações despertam naturalmente a atenção em Portugal, sobretudo na Madeira, onde tempestades com estes nomes provocaram recentemente efeitos.

Estrada Monumental com inundação após chuvada A Estrada Monumental junto ao Continente, perto da rotunda, está completamente alagada, obrigando as viatura s avançarem com cautela.

Baixa de Machico totalmente inundada Vídeos do fotojornalista Rui Silva/ASPRESS ilustram o estado em que se encontra o concelho

Protecção Civil soma 325 ocorrências na Madeira até às 18h40 O Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) da Madeira registou até às 18:40 de hoje um total de 328 ocorrências, que ocuparam 813 operacionais e 341 viaturas na sequência da passagem da tempestade Charles, indicou esta entidade.

Homem desaparecido em São Roque resgatado com vida O homem que estava dado como desaparecido na sequência do transbordo de um ribeiro no Caminho da Igreja Velha, na freguesia de São Roque, no Funchal, foi resgatado com vida.

Os episódios voltam a demonstrar a importância do acompanhamento das previsões e dos avisos meteorológicos, particularmente na Região, onde a passagem de sistemas depressionários pode provocar alterações significativas nas condições do tempo.

Protecção Civil confirma que "o pior já passou" na Madeira Comandante explica que depressão Charles teve uma intensidade inferior à prevista, mas alerta que a chuva e o vento vão continuar a fazer-se sentir

Escolas da Madeira encerradas na manhã de quarta-feira até às 13 horas O Governo da Madeira decidiu decretar o encerramento das escolas na manhã de quarta-feira, até às 13 horas. A decisão, comunicada através de uma nota enviada à comunicação social, decorre por motivos de prevenção e segurança das populações, dado o aviso meteorológico emitido pelo IPMA – aviso vermelho para a precipitação e vento para a noite de terça-feira e madrugada de quarta-feira.

Chuva intensa, vento forte, agitação marítima e possíveis ocorrências relacionadas com a instabilidade atmosférica são alguns dos fenómenos que justificam uma atenção redobrada por parte da população e das autoridades.

Aviso vermelho para chuva alargado à Costa Norte da Madeira Toda a ilha da Madeira fica agora sob aviso vermelho para precipitação até às 6 horas de quarta-feira

IPMA coloca costa Sul e zonas montanhosas da Madeira sob aviso vermelho devido à chuva e vento fortes O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou para aviso vermelho, o nível máximo de alerta, a precipitação na costa Sul e nas regiões montanhosas da Madeira. Nas zonas de maior altitude, também o vento está sob aviso vermelho, com rajadas que poderão atingir os 140 km/h.

Costas Norte e Sul da Madeira e Porto Santo sob aviso amarelo devido à agitação marítima As costas Norte e Sul da Madeira, bem como o Porto Santo estão sob aviso amarelo devido à agitação marítima. O aviso é válido esta quarta-feira, 11 de Novembro, entre as 12h17 e as 21h00.

Conheça os 21 nomes das tempestades para 2026/2027

Para esta temporada foram seleccionados 21 nomes, que serão utilizados pela ordem previamente estabelecida sempre que se formem sistemas depressionários que cumpram os critérios necessários para receber uma designação oficial.

A lista completa é a seguinte:

Adam

Bruna

Charles

Diane

Eric

Flora

Gabriel

Heloise

Igor

Julia

Kevin

Lola

Michel

Nathalie

Oscar

Paola

Rafael

Sandra

Thomas

Vera

Walter

A lista contempla nomes masculinos e femininos e estabelece a sequência que será seguida ao longo dos próximos meses.

Estão previstas 21 tempestades para a Europa?

Não. A existência de 21 nomes não significa que a Europa vá ser atingida por 21 tempestades durante esta temporada.

Os nomes são atribuídos apenas aos sistemas depressionários que reúnam os critérios meteorológicos definidos para receber uma designação. Por esse motivo, alguns dos nomes poderão nunca chegar a ser utilizados.

A nomeação das tempestades tem sobretudo um objectivo de comunicação e segurança. Permite que os serviços meteorológicos, as autoridades de protecção civil e os meios de comunicação social identifiquem mais facilmente cada fenómeno e transmitam informações sobre a sua evolução e os possíveis impactos.

Porque são atribuídos nomes às tempestades?

A atribuição de nomes facilita a identificação e o acompanhamento dos fenómenos meteorológicos potencialmente perigosos. Quando uma tempestade recebe uma designação, torna-se mais simples comunicar informações sobre a sua trajectória, intensidade e consequências previstas.

Esta identificação assume particular importância quando estão em causa situações de risco, como episódios de precipitação intensa, rajadas de vento, inundações, derrocadas ou forte agitação marítima.