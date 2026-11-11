Protecção Civil soma 325 ocorrências na Madeira até às 18h40

O Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) da Madeira registou até às 18:40 de hoje um total de 328 ocorrências, que ocuparam 813 operacionais e 341 viaturas na sequência da passagem da tempestade Charles, indicou esta entidade.

Segundo o SRPC, entre estas situações, verificadas desde as 20:00 de terça-feira, as mais significativas foram deslizamentos de massas (88), quedas de árvores (50) e limpezas de vias (34).

O concelho do Funchal figura como o mais afetado, somando 95 ocorrências, seguindo-se o município contíguo a leste, Santa Cruz com 78, Machico no extremo leste da ilha com 43 e Câmara de Lobos, vizinho a oeste da principal cidade da região, com 42.

Uma família que teve a casa inundada na Serra d'Água, na Ribeira Brava, um homem de 78 anos que foi arrastado pela água de um ribeiro que galgou na freguesia de São Roque, no Funchal, e algumas famílias que ficaram retidas em casa porque a estrada ficou intransitável durante algumas horas foram as situações mais graves notificadas na sequência deste temporal.

Os diferentes municípios e as entidades regionais estão a realizar as necessárias limpezas de lama e outros detritos deixados pelo mau tempo.

O Governo Regional anunciou que vai manter encerrados todos os percursos pedestres do arquipélago por motivos de segurança.

O movimento no Aeroporto Internacional da Madeira continua condicionado, constando na página da ANA -- Aeroportos de Portugal consultada às 18:40, que alguns aviões conseguiram aterrar e descolar, mas cerca de duas dezenas de voos foram cancelados, uma situação que afeta milhares de passageiros.

Pelas 19:00 estava em vigor um aviso amarelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a agitação marítima forte até às 21:00 na costa Norte e costa Sul da ilha da Madeira e na do Porto Santo.