Protecção Civil confirma que "o pior já passou" na Madeira

O pior da depressão Charles já terá passado pela Madeira. A garantia foi deixada, há instantes, pelo Comandante Assistente do Serviço Regional de Protecção Civil, que confirmou que a tempestade acabou por passar mais a sul da ilha, com uma intensidade inferior à inicialmente prevista.

De acordo com as informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), podemos dizer que o pior já passou. A depressão passou um pouco mais a sul da Madeira e, apesar de ainda se manter alguma chuva e vento, a intensidade não foi tão forte como estava inicialmente previsto Rui Faria, Comandante Assistente do Serviço Regional de Protecção Civil

Apesar da melhoria das condições meteorológicas, Rui Faria sublinha que o dispositivo operacional continuará mobilizado, uma vez que ainda se prevê precipitação e vento durante as próximas horas. "Teremos de manter o dispositivo preparado para dar resposta a qualquer ocorrência que possa surgir", frisou.

Mapa dos operacionais durante a noite de dia 10 para dia 11. A azul os elementos que estiveram ao serviço e a laranja em prontidão.

Quanto ao balanço dos estragos provocados pelo mau tempo, o comandante assistente confirmou que Machico e Santa Cruz foram os concelhos mais afectados, concentrando o maior número de ocorrências. "Também houve situações noutros pontos da ilha, embora com maior incidência nestes dois municípios", referiu, acrescentando que as ocorrências mais frequentes estiveram relacionadas com inundações, movimentos de massa e quedas de árvores.

Rui Faria admitiu ainda que o número de ocorrências poderá aumentar ao longo da manhã desta quarta-feira, à medida que a população retoma a sua actividade e identifica eventuais estragos provocados pelo mau tempo durante a madrugada. Nesse sentido, é expectável que sejam comunicadas novas situações aos serviços de emergência e protecção civil, mesmo depois de ultrapassado o período mais crítico da depressão Charles.

Questionado sobre a situação das ribeiras, Rui Faria explicou que os caudais aumentaram durante a noite, mas acabaram por diminuir com o passar das horas. "Verificou-se um aumento dos caudais durante a noite, mas a situação foi regredindo. Neste momento, de acordo com as informações de que dispomos, os caudais encontram-se normalizados" garantiu.

É de louvar o comportamento da população, que seguiu as recomendações do Serviço Regional de Protecção Civil e do Governo Regional Rui Faria, Comandante Assistente do Serviço Regional de Protecção Civil

Ainda assim, Rui Faria apelou à manutenção dos cuidados durante a manhã desta quarta-feira, lembrando que a persistência de alguma precipitação poderá continuar a representar riscos. "Apelamos a que mantenham os cuidados necessários, de forma a evitar novas situações de risco", concluiu.