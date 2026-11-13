Bernardo Silva diz que "seleção cresceu e melhorou" com Jorge Jesus

O médio Bernardo Silva defendeu hoje que a seleção nacional de futebol, que no sábado defronta a Dinamarca, para a Liga das Nações, "cresceu e melhorou" com Jorge Jesus e mostrou-se disponível para jogar em qualquer posição.

"Estes quatro primeiros jogos [com Jorge Jesus] foram um excelente indicador. A seleção cresceu e melhorou e esperemos que esse caminho possa continuar. Não vamos esconder que as últimas competições foram um falhanço e desilusão. Queríamos chegar mais longe. Esperemos que estes indicadores possam continuar a subir para que a seleção chegue ao patamar que nós queremos, de excelência, para podermos competir por títulos", disse na conferência de imprensa de antevisão da receção à Dinamarca, da quinta jornada do Grupo A4 da Liga das Nações.

Após a saída de Cristiano Ronaldo, o médio de 32 anos passa a ser o capitão da 'equipa das quinas', papel que diz assumir com "muito orgulho", mas com a mesma postura de sempre.

"Vou, com muito orgulho, tentar fazer esse trabalho da melhor forma possível. Quanto à postura, terei a mesma de sempre. Sou agora mais experiente. Tive o prazer e o orgulho de ser capitão anteriormente e o trabalho de um capitão nunca é só de uma pessoa, é sempre de um grupo, de manter competição dentro da equipa, ao mesmo tempo que há um respeito imenso por cada um", disse.

O jogador manifestou disponibilidade "para jogar em qualquer posição na seleção nacional, até a guarda-redes".

"Todos os jogadores querem fazer parte, querem ser úteis. Sempre me habituei a ser útil e a participar. [Mas] Só podem jogar 11 de cada vez, é um trabalho muito difícil escolher numa seleção com muito talento. Vou estar sempre disponível para ajudar no que for preciso, seja em cinco, 10, 30 ou 90 minutos", reforçou.

Bernardo Silva considerou que, se no início da carreira, "era um jogador mais irreverente, jogando muitos anos muito encostado às linhas ou como falso avançado", atualmente é "um jogador mais conservador e mais pensador, muito diferente do que era há 10 anos", puxando-o para posições "mais recuadas no meio-campo".

"Acredito que o mister [Jorge Jesus] me veja como um número oito e um número 10 e não tanto um jogador de linha, fazendo aquele equilíbrio entre defesa e ataque, que tanto ajuda na pressão, como a defender cá atrás", disse.

Ao lado do jogador do Real Madrid, Jorge Jesus elogiou o seu antigo jogador.

"O Bernardo hoje é um jogador diferente, é um pensador. Ainda não é um médio defensivo. É médio ofensivo. É um organizador de jogo, que vê à frente com muita facilidade o que vai acontecer. Todos os jogos está a melhorar em termos ofensivos. Os treinadores querem um jogador com estas características. Temos o Bernardo, como o Vitinha e o João Neves", disse o treinador.

Portugal, já apurado para os quartos de final, lidera Grupo A4 com 12 pontos, mais seis do que a Dinamarca, e garante o primeiro lugar no sábado, caso pontue frente aos dinamarqueses, no jogo marcado para as 19:45, no Estádio Municipal de Braga.