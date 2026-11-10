Aviso vermelho para chuva alargado à Costa Norte da Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alargou à Costa Norte da Madeira o aviso vermelho para precipitação, devido à previsão de chuva forte e persistente associada à passagem da depressão Charles.

Com esta actualização, toda a ilha da Madeira passa a estar abrangida pelo nível máximo de aviso meteorológico para a precipitação, incluindo as costas Norte e Sul e as regiões montanhosas. O aviso entrou em vigor às 21 horas desta terça-feira, prolongando-se até às 6 horas de quarta-feira.

A situação meteorológica deverá agravar-se durante a madrugada, sobretudo nas zonas montanhosas, onde estará igualmente em vigor um aviso vermelho para vento, entre a meia-noite e as 6 horas, com rajadas que poderão atingir os 140 quilómetros por hora.

Nas restantes zonas da ilha, o vento estará sob aviso laranja até ao meio-dia de quarta-feira, com rajadas previstas até 100 km/h. Nas regiões montanhosas, o aviso laranja para vento prevê rajadas até 130 km/h antes e depois do período de aviso vermelho.

A partir das 6 horas de quarta-feira, o aviso para precipitação deverá baixar para laranja em toda a ilha da Madeira, mantendo-se até às 9 horas, devido à possibilidade de chuva ou aguaceiros fortes.

No Porto Santo, o IPMA mantém o aviso laranja para precipitação até às 9 horas de quarta-feira e para vento até ao meio-dia, com rajadas que poderão atingir os 100 km/h.

A agitação marítima também deverá intensificar-se, com ondas que poderão atingir os cinco metros na Costa Sul da Madeira e os 4,5 metros na costa Norte e no Porto Santo.