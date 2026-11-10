IPMA coloca costa Sul e zonas montanhosas da Madeira sob aviso vermelho devido à chuva e vento fortes

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou para aviso vermelho, o nível máximo de alerta, a precipitação na costa Sul e nas regiões montanhosas da Madeira. Nas zonas de maior altitude, também o vento está sob aviso vermelho, com rajadas que poderão atingir os 140 km/h.

A situação meteorológica deverá agravar-se a partir da noite desta terça-feira, 10 de Novembro, com previsão de chuva por vezes forte e persistente, vento muito intenso e forte agitação marítima.

Na costa Sul da Madeira, o aviso vermelho de precipitação estará em vigor entre as 21h00 desta terça-feira e as 06h00 de quarta-feira, 11 de Novembro, devido à previsão de chuva forte e persistente.

Nas regiões montanhosas, além do aviso vermelho para a precipitação, válido no mesmo período, o IPMA emitiu também um aviso vermelho para o vento, entre as 00h00 e as 06h00 de quarta-feira, com rajadas até 140 km/h.

Nas regiões montanhosas, o vento estará ainda sob aviso laranja entre as 21h00 e as 00h00, com rajadas até 130 km/h, e novamente entre as 06h00 e as 12h00 de quarta-feira, com a mesma intensidade.

Na costa Sul, o vento estará sob aviso laranja entre as 21h00 de terça-feira e as 12h00 de quarta-feira, com rajadas até 100 km/h. A precipitação passa a aviso laranja entre as 06h00 e as 09h00 de quarta-feira.

Na costa Norte, a precipitação estará sob aviso laranja entre as 21h00 de terça-feira e as 09h00 de quarta-feira, devido à previsão de chuva por vezes forte e persistente.

O vento também estará sob aviso laranja entre as 21h00 e as 12h00, com rajadas até 100 km/h, em especial nos extremos Leste e Oeste da ilha.

A agitação marítima estará sob aviso amarelo entre as 09h00 e as 21h00 de quarta-feira, com ondas de Oeste de 4 a 4,5 metros, passando posteriormente a ondas de Noroeste.

No Porto Santo, o vento estará sob aviso laranja entre as 21h00 de terça-feira e as 12h00 de quarta-feira, com rajadas até 100 km/h.

A precipitação estará sob aviso amarelo entre as 21h00 de terça-feira e as 09h00 de quarta-feira, devido à possibilidade de chuva por vezes forte e persistente.

A agitação marítima também motivou um aviso amarelo entre as 09h00 e as 21h00 de quarta-feira, com ondas de oeste de 4 a 4,5 metros, passando a ondas de Noroeste.

Depressão Charles traz à Madeira chuva intensa e rajadas até 130 km/h Agravamento do estado do tempo deverá ocorrer entre o final de terça-feira e a manhã de quarta-feira. IPMA prevê precipitação acumulada superior a 100 milímetros em 12 horas e admite agravamento dos avisos meteorológicos