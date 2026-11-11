Costas Norte e Sul da Madeira e Porto Santo sob aviso amarelo devido à agitação marítima

As costas Norte e Sul da Madeira, bem como o Porto Santo estão sob aviso amarelo devido à agitação marítima. O aviso é válido esta quarta-feira, 11 de Novembro, entre as 12h17 e as 21h00.

Na costa Norte da Madeira e no Porto Santo, são esperadas ondas de Oeste com quatro a quatro metros e meio, passando a ondas de Noroeste. Já na costa Sul, a previsão aponta para ondas de Oeste/Sudoeste com alturas entre os quatro e os cinco metros.