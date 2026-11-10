Escolas da Madeira encerradas na manhã de quarta-feira até às 13 horas

O Governo da Madeira decidiu decretar o encerramento das escolas na manhã de quarta-feira, até às 13 horas. A decisão, comunicada através de uma nota enviada à comunicação social, decorre por motivos de prevenção e segurança das populações, dado o aviso meteorológico emitido pelo IPMA – aviso vermelho para a precipitação e vento para a noite de terça-feira e madrugada de quarta-feira.

Além disso, nos serviços públicos não essenciais poderá ser adoptado o teletrabalho durante o período da manhã de quarta-feira.

"A população deve evitar sair de casa, excepto em situações de extrema necessidade, sobretudo durante os períodos de maior intensidade de chuva e vento", termina a nota.