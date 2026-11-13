International Sharing School Madeira dá a conhecer novo campus à comunidade madeirense

As recém-inauguradas instalações da International Sharing School - Madeira, no antigo Seminário da Encarnação, no Funchal, abriram hoje as portas para se dar a conhecer à comunidade, no primeiro Open Day. Várias famílias aproveitaram a oportunidade para se inteirarem do renovado espaço.

As instalações, inauguradas a 15 de Outubro, duplicam a capacidade da escola, que passa a poder contar com 500 alunos. "Durante esta manhã para que as famílias visitantes pudessem explorar as instalações modernas e flexíveis, desenhadas para promover a curiosidade, a criatividade e a colaboração, e conhecer o projeto educativo da escola", aponta o estabelecimento de ensino.

Actualmente, a International Sharing School - Madeira é a única escola na Região autorizada a oferecer os três programas do International Baccalaureate (IB) — Primary Years Programme (PYP), Middle Years Programme (MYP) e Diploma Programme (DP"). Nesse sentido, conta com alunos dos 3 aos 18 anos, pertencentes a mais de 35 nacionalidades.

"Apesar da forte procura por parte de famílias estrangeiras, a International Sharing School tem reforçado a sua ligação à comunidade madeirense. Nesse sentido, a ISSM mantém um protocolo de propinas especiais para as famílias madeirenses", explica.

A International Sharing School – Madeira apresenta também a possibilidade de agendar uma visita individual à escola, para aqueles que não tiveram oportunidade de participar no evento de hoje.