Documentário dá a conhecer a freguesia de São Jorge

A história, as figuras e os momentos mais marcantes da freguesia de São Jorge vão chegar ao grande público através do documentário "São Jorge: Do calhau ao barroco", uma produção com cerca de 50 minutos, cujo lançamento está previsto para Janeiro de 2027.

A obra pretende dar a conhecer o percurso histórico desta freguesia do concelho de Santana, na Madeira, destacando episódios e personalidades que marcaram a sua identidade ao longo dos tempos.

O documentário conta com a voz off de Paulo Espírito Santo, sendo a realização e a produção da responsabilidade de Martinho da Silva Andrade (MSA Films International).

Com este projecto, os responsáveis pretendem divulgar o património histórico e cultural de São Jorge, levando a memória e a identidade da freguesia para além das fronteiras da Região. A iniciativa assume-se como uma forma de dar a conhecer São Jorge ao mundo.

Já é possível ver o trailler no youtube.