Mar 'engole' complexos balneares do Lido e da Barreirinha

A forte agitação marítima associada à depressão Charles está a provocar imagens impressionantes na costa Sul da Madeira. Ao início desta madrugada, o mar galgou estruturas dos complexos balneares do Lido e da Barreirinha, no Funchal.

As imagens captadas durante a noite mostram a força da ondulação, com grandes massas de água e espuma a cobrirem parte das estruturas balneares, numa demonstração da violência do mar.

Mau tempo mantém estradas e acessos ao mar encerrados Há estradas interditas, zonas balneares encerradas e acessos à orla costeira proibidos

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a costa Sul da Madeira sob aviso amarelo para agitação marítima, prevendo ondas de oeste/sudoeste com 4 a 5 metros durante esta quarta-feira.

Os complexos balneares e vários acessos ao mar no Funchal encontram-se encerrados preventivamente, numa altura em que as autoridades reforçam os apelos para que a população evite aproximar-se da orla costeira.