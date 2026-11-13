Mais de 42.000 jovens pediram consultas de psicologia e nutricionista gratuitas desde julho

Mais de 42.000 jovens pediram consultas gratuitas de psicologia e nutricionista desde julho, no âmbito de um programa do Governo que arrancou em 02 de julho, divulgou hoje o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

"Até à data, foram emitidos 90.019 cheques, dos quais 52.337 na área da psicologia e 37.682 na área da nutrição, correspondentes a um universo de 42.040 pedidos apresentados pelos jovens", disse o IPDJ, numa reposta escrita enviada à Lusa sobre o funcionamento do programa, que prevê a disponibilização de cheques psicólogo e nutricionista para consultas gratuitas destinadas a jovens entre os 12 e os 35 anos.

O instituto referiu que dentro destes 90.019 estão cerca de 14.000 cheques de continuidade do acompanhamento, após as duas primeiras consultas obrigatórias.

Em relação aos atendimentos, foram registadas 8.116 consultas, das quais 4.385 na área da Psicologia e 3.731 na área da Nutrição, segundo o IPDJ.

No entanto, as 8.116 consultas registadas não correspondem às realizadas, uma vez que nem todos os profissionais conseguiram registar o acompanhamento na plataforma ou receber os cheques emitidos devido a atrasos relacionados com "os processos de automatização na plataforma que suporta o programa", justificou o instituto.

A reposta escrita do instituto surge na sequência de alertas feitos por psicólogos sobre dificuldades em registar novos cheques na plataforma do programa.

O IPDJ confirmou à Lusa que os profissionais aderentes ao programa não vão conseguir registar novas consultas até ao dia 29 deste mês devido a uma atualização tecnológica que "implica um período transitório de adaptação da plataforma".

O instituto sublinhou, no entanto, que os jovens continuarão a receber o devido acompanhamento.

"Esta limitação é exclusivamente aplicável ao registo administrativo das consultas, a efetuar pelos profissionais, não comprometendo o acompanhamento dos jovens, a apresentação de novos pedidos de cheques ou o acesso às restantes funcionalidades da plataforma", explicou.

De acordo com o IPDJ, os profissionais poderão voltar a registar as consultas na plataforma a partir de 30 de novembro.

Uma das psicólogas que denunciou a situação, Rosana Milhomens, disse à Lusa que pode realizar consultas e registar o cheque, quando for possível, na plataforma, mas enquanto o atendimento não estiver registado não poderá receber pelo serviço.

"Eu tenho como colocar depois e provar que fiz", indicou.

Segundo o IPDJ, "os pagamentos são efetuados até 90 dias [três meses] após a consulta desde que seja enviada a respetiva fatura", isto é, desde que exista o registo do atendimento.

Os cheques devem ser requisitados através da plataforma gov.pt com a Chave Móvel Digital para verificar a idade dos jovens.