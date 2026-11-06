Michael Gromoeller e Helmut Haeusler vencem Open Pairs do Madeira International Bridge

Michael Gromoeller e Helmut Haeusler foram os vencedores do Open Pairs do 29.º Madeira International Bridge Open, competição que reuniu 324 duplas, distribuídas por 162 mesas, ao longo de 78 mãos.

A dupla vencedora terminou com uma percentagem de 60,82%, garantindo o primeiro lugar numa prova marcada pela forte participação internacional e pelo elevado nível competitivo. António Campos Palma e Mikael Rimstedt, que lideravam a prova na véspera, asseguraram a segunda posição, com 60,62%, enquanto Judith Nab e Vincent Nab fecharam o pódio, com 60,29%.

A terceira e última sessão do Open Pairs teve como vencedores Joachim Cappeller e Barbara Hackett, que alcançaram 64,74%. Sabina e Igor Grzejdziak terminaram na segunda posição, com 64,61%, seguidos de Daniel Ravn Tylvad e Nikolaj Hammelev, com 63,57%.

Na classificação geral, Eduardo Fernandes e Pedro Morgado, ambos filiados na Associação de Bridge da Madeira, foram a melhor dupla portuguesa, alcançando a 26.ª posição. O segundo lugar entre as duplas nacionais foi conquistado por Rui Pinto e Miguel Cerquinho, enquanto Diego Brenner e Miguel Teixeira terminaram na terceira posição entre os portugueses, no 32.º lugar da classificação geral.

Concluído o Open Pairs, a competição prossegue hoje com o início do Open Teams Pairs (que decorre até domingo), que dará continuidade ao programa desportivo do Madeira International Bridge Open 2026.

Organizado pela Associação de Bridge da Madeira, o 29.º Open Internacional de Bridge da Madeira decorre no Funchal até 9 de Novembro, reunindo centenas de jogadores de diversos países e reforçando a Madeira como destino de referência para a prática e promoção do bridge internacional.